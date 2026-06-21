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La figura de José Manuel Restrepo volvió a ocupar un lugar central en la política colombiana tras ser presentado como el vicepresidente que acompañará a Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño. Aunque su nombre es ampliamente conocido en sectores académicos y económicos, muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse cuál ha sido su recorrido antes de llegar a uno de los cargos más importantes del país.

A diferencia de otros dirigentes que construyeron su carrera principalmente en escenarios partidistas, José Manuel Restrepo desarrolló gran parte de su trayectoria en el ámbito universitario y en la gestión académica. Esa experiencia terminó convirtiéndose en una de sus principales cartas de presentación dentro de la vida pública colombiana.

Su designación como vicepresidente también llamó la atención por el perfil técnico que representa. Economista, exministro y académico, Restrepo se consolidó durante los últimos años como una de las voces más reconocidas en temas económicos y de políticas públicas.

José Manuel Restrepo: del mundo académico a la Vicepresidencia de Colombia

José Manuel Restrepo nació en Bogotá y se formó como economista en la Universidad del Rosario, donde también realizó estudios de especialización en Finanzas. Posteriormente amplió su preparación académica con una maestría en Economía en la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior en la Universidad de Bath, en Inglaterra.

Antes de asumir responsabilidades en el Gobierno nacional, construyó una extensa carrera en el sector educativo. Fue rector de instituciones como la Universidad EIA, la Universidad del Rosario, el CESA y Uniempresarial, desempeñando funciones de liderazgo académico y administrativo.}

Su perfil comenzó a ganar mayor visibilidad nacional cuando ingresó al gobierno del entonces presidente Iván Duque. En 2018 fue designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con el crecimiento empresarial y la competitividad.

La experiencia acumulada en la academia y en la administración pública fortaleció su imagen como un dirigente con enfoque técnico, especialmente en temas económicos, empresariales y educativos.

José Manuel Restrepo y su paso por los ministerios de Duque

Uno de los momentos más relevantes en la carrera de José Manuel Restrepo ocurrió durante la pandemia, cuando participó en la formulación de medidas orientadas a la recuperación económica y al apoyo de distintos sectores productivos afectados por la crisis sanitaria.

Posteriormente asumió el cargo de ministro de Hacienda en 2021, en un contexto especialmente complejo para el país. Su llegada se produjo después de la salida de Alberto Carrasquilla tras la polémica generada por una propuesta de reforma tributaria que derivó en amplias protestas sociales.

Durante esa etapa, Restrepo tuvo la responsabilidad de liderar la política fiscal del país y de impulsar iniciativas para mantener la estabilidad económica. Su gestión estuvo marcada por debates sobre empleo, crecimiento económico, inversión y sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ahora, como vicepresidente de Abelardo de la Espriella, tendrá el desafío de trasladar esa experiencia académica y gubernamental a una nueva etapa política. Su presencia en la fórmula presidencial fue interpretada por diversos sectores como una apuesta por fortalecer la confianza en temas económicos y de gestión pública dentro del nuevo gobierno colombiano.