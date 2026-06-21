Iván Cepeda reconoce la derrota, pero anuncia la impugnación de 33.000 mesas en una elección histórica.

La segunda vuelta presidencial en Colombia dejó uno de los resultados más ajustados de las últimas décadas. Con el conteo prácticamente finalizado, la diferencia entre los dos candidatos fue mínima, lo que mantuvo la atención de millones de ciudadanos hasta las últimas horas del escrutinio.

En medio de ese escenario, el candidato de izquierda Iván Cepeda se pronunció públicamente sobre los resultados preliminares que favorecen a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, su mensaje no se limitó al reconocimiento del resultado parcial y anticipó nuevos movimientos por parte de su campaña.

La estrecha distancia entre ambos aspirantes convirtió a esta elección en una de las más reñidas de la historia reciente del país. Mientras avanzaba la consolidación de los datos oficiales, comenzaron a conocerse los pasos que tomará el sector político liderado por Cepeda.

Iván Cepeda reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella, pero impugnará mesas de votación

Con el 99,9 % de las mesas informadas, los resultados preliminares otorgaron la ventaja a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,65 % del total. Por su parte, Iván Cepeda alcanzó aproximadamente 12,7 millones de sufragios, con un 48,70 % de respaldo.

Tras conocerse esas cifras, el candidato de izquierda reconoció el resultado preliminar de la jornada electoral. No obstante, también anunció que su campaña impulsará acciones dentro del proceso de revisión oficial de los votos.

Durante una declaración ante sus seguidores, Iván Cepeda destacó la estrechez del resultado y afirmó: “Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”.

La frase reflejó el carácter excepcional de una elección marcada por una diferencia reducida entre los dos principales contendientes y por una alta expectativa alrededor del escrutinio definitivo.

Iván Cepeda anunció la impugnación de 33.000 mesas durante el escrutinio

Uno de los anuncios más relevantes realizados por Iván Cepeda fue la decisión de impugnar 33.000 mesas de votación durante el proceso de escrutinio oficial. Este procedimiento forma parte de los mecanismos contemplados por la legislación electoral para revisar posibles inconsistencias o reclamaciones.

La solicitud será evaluada dentro de las etapas correspondientes del proceso electoral, mientras las autoridades continúan verificando y consolidando la información proveniente de todo el territorio nacional.

El anuncio agrega un nuevo capítulo a una elección que ya se perfila como una de las más disputadas en la historia política reciente de Colombia. La diferencia de poco menos de un punto porcentual entre los candidatos mantuvo la incertidumbre hasta el cierre del conteo preliminar.

Mientras avanza el escrutinio oficial, la atención permanece centrada en las decisiones que adopten las autoridades electorales respecto a las reclamaciones presentadas y en la confirmación definitiva de los resultados de la segunda vuelta presidencial.