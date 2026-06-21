El conteo preliminar ubica a Abelardo de la Espriella como ganador de la Presidencia de Colombia.

La segunda vuelta presidencial de este 21 de junio dejó un resultado ajustado que mantiene la expectativa política en todo el país. Con el 99,94% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, según el conteo preliminar .

El candidato del movimiento Defensores de la Patria alcanzó 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65% del total, mientras que Cepeda, representante del Pacto Histórico, obtuvo 12.684.994 sufragios, correspondientes al 48,70%. La diferencia entre ambos fue de 245.738 votos, una de las más estrechas registradas en una elección presidencial reciente.

Aunque los resultados preliminares marcan una ventaja para De la Espriella, las autoridades electorales deberán completar el proceso de escrutinio durante los próximos días para oficializar el resultado definitivo.

¿Quién es Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia?

Abelardo de la Espriella es un reconocido abogado y figura pública colombiana que durante años construyó una imagen asociada a posiciones conservadoras, defensa de la seguridad y críticas a los gobiernos de izquierda en América Latina.

Su candidatura presidencial logró capitalizar el descontento de una parte importante del electorado y reunir apoyos en distintos sectores políticos. Desde el inicio de la campaña se presentó como una alternativa de cambio frente al proyecto político impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

La victoria en las urnas representa el mayor salto de su carrera pública y lo convierte en uno de los presidentes con mayor notoriedad mediática antes de llegar al cargo.

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en las elecciones de 2026. EFE

¿Cuántos votos obtuvo Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con los datos preliminares reportados por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella consiguió 12.931.544 votos, equivalentes al 49,65 % de la votación total.

Por su parte, Iván Cepeda alcanzó 12.684.994 votos, lo que representa el 48,70 %. La diferencia final fue inferior a un punto porcentual, reflejando la fuerte polarización y competitividad que caracterizó la campaña electoral.

Los resultados también registraron 426.013 votos en blanco, equivalentes al 1,63 %, además de 220.507 votos nulos y 29.455 tarjetas no marcadas.

¿Por qué el resultado presidencial sigue siendo preliminar?

A pesar de que el preconteo entrega una fotografía bastante precisa de la jornada electoral, el resultado definitivo depende del escrutinio oficial realizado por jueces de la República y notarios designados para esta labor.

Este procedimiento permite verificar actas, revisar posibles inconsistencias y consolidar el resultado final que será certificado por las autoridades electorales.

Debido a lo ajustado de la diferencia entre los candidatos, el proceso de escrutinio adquiere una relevancia especial y será seguido de cerca por los partidos políticos, las campañas y los organismos de control.

¿Qué significa la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia?

La elección de Abelardo de la Espriella representa un cambio significativo en el rumbo político del país. Su propuesta de gobierno estuvo centrada en temas como seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional, atracción de inversión privada y reformas orientadas al crecimiento económico.

Además, su llegada a la Casa de Nariño supone el regreso de una visión política de derecha al poder nacional, luego de cuatro años de gobierno del Pacto Histórico.

Analistas consideran que uno de los principales desafíos del nuevo mandatario será construir consensos en el Congreso y enfrentar un escenario económico complejo marcado por la necesidad de generar empleo y recuperar la confianza de los inversionistas.

¿Cuándo asumirá Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia?

Una vez finalizado el escrutinio nacional y oficializados los resultados por las autoridades electorales, Abelardo de la Espriella deberá prepararse para la transición presidencial.

La posesión del nuevo mandatario está prevista para el 7 de agosto de 2026, fecha en la que recibirá oficialmente el mando del país y comenzará su periodo constitucional de cuatro años.

Hasta entonces, el equipo del presidente electo trabajará en la conformación del gabinete ministerial, la definición de prioridades legislativas y la preparación del plan de gobierno que buscará implementar desde el primer día de mandato.

¿Cuáles son los 90 decretos que planea expedir Abelardo de la Espriella?

Según explicó Abelardo de la Espriella en una entrevista con EL TIEMPO, su intención es firmar 90 decretos el mismo 7 de agosto en caso de resultar elegido presidente. La estrategia busca poner en marcha decisiones administrativas inmediatas mientras se construye la agenda legislativa que posteriormente deberá ser discutida en el Congreso.

De acuerdo con lo expresado por el futuro mandatario, estos decretos estarían enfocados principalmente en áreas consideradas prioritarias para su programa de gobierno. La intención es utilizar las facultades del Ejecutivo para acelerar procesos que, por la vía legislativa, suelen requerir más tiempo.

De la Espriella también señaló que una vez concluya la elección presidencial trabajará junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en la definición de las reformas que serán presentadas al Legislativo. Esa etapa complementaría las medidas iniciales adoptadas mediante decretos.

Uno de los componentes más relevantes de los 90 decretos estaría relacionado con la política de seguridad. De La Espriella ha planteado como prioridad la intervención de aproximadamente 330.000 hectáreas de cultivos de coca, al considerar que constituyen una fuente de financiación para organizaciones criminales y grupos armados.

Con información de EFE.-