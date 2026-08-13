Construyen la ruta de doble calzada más accesible del país: es la nueva joya de transporte y el orgullo del país.

El corredor busca mejorar la movilidad entre el sur de Cundinamarca y el occidente de Bogotá.

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La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO Sur) comenzó su fase de construcción en agosto de 2026 con una apuesta que promete cambiar la movilidad por el suroccidente de Bogotá: una doble calzada de 24,5 kilómetros entre Chusacá y la Calle 13, diseñada para facilitar especialmente el tránsito de carga que actualmente utiliza otros corredores de entrada a la capital. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estableció un plazo de cuatro años para completar las obras .

El proyecto tendrá una puesta en funcionamiento progresiva. La primera calzada que estará disponible será la oriental , que durante los primeros años operará de manera bidireccional, mientras se construye la occidental para completar posteriormente la configuración definitiva del corredor.

¿Qué es la ALO Sur y dónde quedará la nueva doble calzada?

La ALO Sur será un nuevo eje vial entre la intersección de Chusacá, en inmediaciones de Soacha, y la Calle 13, en Bogotá, con una longitud total de 24,5 kilómetros. La infraestructura contempla tanto la construcción de nuevos tramos como la rehabilitación y mantenimiento de sectores existentes.

El trazado tendrá conexión con sectores estratégicos del sur y occidente de la capital y permitirá contar con una alternativa para los vehículos que ingresan desde Cundinamarca. La obra también tendrá incidencia sobre la movilidad de municipios como Soacha y Sibaté, además de localidades bogotanas ubicadas en el suroccidente.

Su importancia está relacionada, en buena medida, con el transporte de mercancías. La ALO Sur fue concebida como un corredor estratégico para mejorar la conexión de Bogotá con el suroccidente del país y facilitar el movimiento de carga hacia y desde la capital.

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¿Cuándo estará terminada la ALO Sur?

La construcción completa de la ALO Sur tendrá un plazo de cuatro años. Sin embargo, los conductores no tendrán que esperar hasta el final del proyecto para comenzar a utilizar parte de la nueva infraestructura.

De acuerdo con la ANI, durante los primeros dos años se ejecutarán las unidades funcionales 1, 2 y 3, correspondientes a la calzada oriental. Una vez finalizada esa etapa, dicha calzada podrá entrar en operación en ambos sentidos.

Durante los dos años siguientes avanzará la construcción de las unidades funcionales 4, 5 y 6, correspondientes a la calzada occidental. Con su culminación se completará la doble calzada prevista para el corredor.

Esta modalidad permitirá que la infraestructura comience a prestar servicio antes de que finalice toda la obra, una característica clave para un proyecto que busca mejorar uno de los accesos más importantes a Bogotá.

¿Qué obras tendrá la nueva ALO Sur?

La nueva infraestructura no se limitará a construir dos calzadas. El proyecto contempla una intervención integral que incluye puentes, drenajes, intersecciones a desnivel, alamedas peatonales y ciclorrutas .

En total, la ALO Sur contará con 46 puentes y dos estructuras de paso a desnivel, de acuerdo con la información oficial del proyecto. Estas obras permitirán resolver diferentes cruces y conectar el nuevo corredor con la infraestructura vial existente.

Uno de los puntos importantes estará en la conexión con la Calle 13, mientras que otro de los enlaces estará ubicado en el sector de la Avenida Indumil, en Soacha.

El proyecto también contempla nuevas estructuras relacionadas con el río Bogotá y conexiones hacia el Canal Cundinamarca, elementos que hacen parte de la solución de infraestructura prevista para el corredor.

¿Cuánto cuesta construir la ALO Sur?

La ALO Sur representa una inversión de gran magnitud para la infraestructura vial de Bogotá y Cundinamarca. La cifra actualizada suministrada para el proyecto asciende a $1,96 billones a precios de 2025, incluyendo los componentes de construcción y operación.

De ese monto, aproximadamente $1,18 billones corresponden al Capex, es decir, a los recursos asociados con la construcción y los activos físicos del proyecto, mientras que $0,78 billones corresponden al Opex, relacionado con la operación.

La inversión refleja el alcance de una obra que no solo busca ampliar la capacidad de una vía, sino generar un corredor completo con infraestructura para diferentes formas de movilidad.

¿Cómo cambiará la movilidad del sur de Bogotá con la ALO Sur?

Uno de los principales objetivos de la ALO Sur es descongestionar los accesos del suroccidente de Bogotá y ofrecer una alternativa para los vehículos que actualmente deben concentrarse en corredores como la Autopista Sur.

El impacto puede ser especialmente relevante para el transporte de carga, debido a que la nueva vía conectará directamente sectores del sur de Cundinamarca con el occidente de la capital. La propia ANI ha señalado que el corredor tendrá un papel estratégico para mejorar el ingreso y la salida de Bogotá por el suroccidente.

Esto podría traducirse en una distribución diferente del tráfico y en mejores condiciones para los desplazamientos de mercancías hacia distintos puntos de la ciudad.

La obra también beneficiará los movimientos cotidianos entre Sibaté, Soacha y Bogotá, al crear una conexión longitudinal que complementará la red vial existente.

¿La ALO Sur se podrá conectar con el Metro de Bogotá?

Uno de los aspectos que debió resolverse antes del comienzo de la construcción fue la articulación entre la ALO Sur y la Primera Línea del Metro de Bogotá, especialmente en el sector de Gibraltar.

En marzo de 2026, la ANI y el concesionario suscribieron un acuerdo para coordinar ambos proyectos y ajustar los estudios, diseños y obras necesarios para evitar interferencias entre las dos infraestructuras. La ANI informó posteriormente que este proceso permitió avanzar hacia el inicio de la fase de construcción.

De esta manera, la ALO Sur no se desarrolla de manera aislada, sino que deberá convivir con otras grandes obras de movilidad que están transformando el occidente y suroccidente de Bogotá.