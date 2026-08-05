Así será el edificio más alto de Estados Unidos: un rascacielos de más de medio kilómetro de altura y lejos de Nueva York.

La carrera por levantar el edificio más alto de Estados Unidos podría tener un nuevo protagonista lejos de los tradicionales centros financieros del país. En Oklahoma City avanza el ambicioso proyecto de Legends Tower, una torre que, de concretarse, alcanzará unos 581 metros de altura y superará a cualquier otro rascacielos construido hasta ahora en territorio estadounidense.

La iniciativa forma parte de un plan de transformación urbana que busca convertir a Bricktown en uno de los principales polos de desarrollo de la ciudad. Aunque el proyecto recibió autorizaciones para avanzar, las obras todavía no comenzaron y los desarrolladores continúan resolviendo distintos aspectos técnicos y administrativos antes de iniciar la construcción.

Cómo será Legends Tower, el rascacielos que busca romper todos los récords

El diseño contempla una torre de fachada mayoritariamente vidriada, desarrollada por el estudio AO junto con Matteson Capital. La altura prevista fue incrementada durante la planificación, pasando de 1750 a 1907 pies, una cifra elegida como homenaje al año en que Oklahoma fue incorporado oficialmente como estado.

El edificio estará acompañado por otras torres de menor tamaño (Fuente: Aoarchitects). Aoarchitects

Además de convertirse en un nuevo ícono arquitectónico, el complejo incluirá departamentos, hoteles, oficinas y un sector destinado a viviendas accesibles. El edificio estará acompañado por otras torres de menor tamaño que integrarán un desarrollo urbano pensado para ampliar la oferta comercial, residencial y de entretenimiento del barrio.

Por qué el proyecto sigue sin comenzar pese a contar con aprobaciones

La futura torre se levantará en Bricktown, una zona ubicada entre el centro de Oklahoma City y el área ribereña, con acceso a servicios de transporte como el tranvía local y conexiones ferroviarias de Amtrak. La elección del lugar responde al objetivo de potenciar uno de los sectores con mayor proyección de crecimiento de la ciudad.

Sin embargo, pese a que la Comisión de Planificación otorgó luz verde al proyecto en 2024, la construcción permanece demorada. Los responsables explicaron que los cambios en el diseño, los estudios ambientales y las observaciones realizadas por la Administración Federal de Aviación sobre la altura prevista obligaron a extender los plazos.

A esto se suma que todavía no se completaron algunos trámites indispensables, como la presentación definitiva de permisos, la acreditación del terreno y el inicio de los movimientos de suelo. Incluso, el desarrollador Scot Matteson indicó que el rascacielos solo avanzará cuando exista una demanda suficiente, ya que el plan prevé construir primero las torres complementarias antes de iniciar la obra principal.