En 1997, más de 1.000 camiones descargaron unas 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja sobre un terreno degradado del Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica. En aquel entonces, el lugar era un antiguo pastizal castigado por años de actividad ganadera.

Sin embargo, al correr de los años, este experimento cambió por completo el ecosistema del lugar y terminó convirtiendose en una herramienta de restauración ambiental que sorprendió a todos los científicos.

El orígen del experimento

La iniciativa fue impulsada por los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, quienes buscaban una forma económica de recuperar tierras degradadas. Para ello llegaron a un acuerdo con la empresa procesadora de jugos Del Oro: la compañía donaría parte de sus tierras al parque nacional y, a cambio, podría depositar allí los residuos orgánicos de la producción de naranjas.

Las cáscaras cubrieron cerca de tres hectáreas. Al descomponerse, comenzaron a liberar nutrientes que enriquecieron un suelo que hasta entonces era prácticamente estéril.

Sin embargo, el proyecto duró poco. Una empresa competidora, TicoFruit, denunció la iniciativa al considerar que se estaba contaminando un parque nacional.

La Justicia costarricense le dio la razón y el experimento fue cancelado antes de que pudiera continuar. El terreno quedó abandonado y casi nadie volvió a hablar del tema.

Cuál fue el resultado del experimento

En 2013, unos 16 años después de aquellas descargas, un grupo de investigadores regresó para evaluar qué había ocurrido.

Lo primero que sucedió fue inesperado. El paisaje había cambiado tanto que ya no se parecía en nada al terreno árido que habían conocido años atrás. Donde antes había pasto seco y suelo empobrecido, ahora se levantaba un bosque tropical denso y lleno de vegetación.

Resultado del experimento.

El estudio, publicado en la revista científica Restoration Ecology, reveló que la zona tratada presentaba un 176% más de biomasa forestal que un terreno similar donde no se habían depositado residuos de naranja.

Además, los investigadores registraron una mayor diversidad de árboles, un suelo mucho más fértil y una recuperación notable del ecosistema en comparación con las áreas vecinas que permanecieron sin intervención.

Según los especialistas, la enorme cantidad de materia orgánica actuó como un fertilizante natural, favoreciendo el desarrollo de microorganismos y devolviendo nutrientes al suelo, lo que permitió que la vegetación nativa volviera a crecer.

Un caso que todavía sorprende a la ciencia

Aunque el proyecto original nunca se retomó debido al conflicto judicial, el experimento quedó como uno de los ejemplos más llamativos sobre el potencial de los residuos orgánicos para restaurar ecosistemas degradados.

Los investigadores sostienen que este caso demuestra que ciertos desechos agrícolas, cuando son gestionados de forma controlada y bajo criterios científicos, pueden transformarse en una herramienta eficaz para recuperar bosques y, al mismo tiempo, contribuir al almacenamiento de carbono y a la conservación de la biodiversidad.