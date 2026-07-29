Los precios de los alimentos continúan siendo una de las principales preocupaciones para millones de familias en Estados Unidos.

Frente al aumento del costo de vida, cada nuevo programa destinado a aliviar el gasto en productos básicos genera una enorme expectativa entre los consumidores.

En ese contexto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un plan de descuentos de hasta el 30% en alimentos esenciales , aunque el beneficio estará sujeto a determinados requisitos y condiciones de acceso.

¿Cómo funcionará el nuevo beneficio para comprar alimentos más baratos?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que los cinco supermercados municipales que proyecta abrir en la ciudad ofrecerán un descuento del 30% sobre una canasta básica de alimentos.

La medida forma parte de su plan para combatir el aumento del costo de vida y, según estimaciones oficiales, permitirá que los compradores ahorren alrededor de USD 90 por mes , lo que equivale a casi USD 1.000 al año .

La rebaja no se aplicará a todos los productos del supermercado, sino únicamente a un conjunto de alimentos considerados esenciales y saludables. Entre ellos se encuentran:

Frutas y verduras

Carne

Mariscos

Leche

Yogur

Manteca

Arroz

Porotos

Pan

Pasta

Frutos secos

Así funcionarán los supermercados municipales de Nueva York

El beneficio se aplica sobre productos de consumo masivo. Foto: Freepik.

De acuerdo con el plan presentado por la Alcaldía, la ciudad construirá cinco supermercados, uno en cada distrito de Nueva York, aunque la operación diaria quedará en manos de empresas privadas seleccionadas mediante licitación.

Para facilitar el funcionamiento del programa, el Gobierno municipal eximirá a los operadores del pago de alquiler e impuestos inmobiliarios y además otorgará un subsidio operativo destinado a financiar los descuentos sobre la canasta básica.

El objetivo es que los comercios puedan mantener precios reducidos sin afectar su viabilidad económica.

¿Cuándo abrirán los nuevos supermercados?

El programa constituye una de las principales promesas de la gestión de Zohran Mamdani, quien aseguró que los cinco supermercados municipales estarán en funcionamiento antes de finalizar su primer mandato.

Según la planificación presentada, la primera tienda abriría en el Bronx durante el próximo año, mientras que una segunda sucursal está prevista para East Harlem en 2029.

Paralelamente, la ciudad continúa evaluando las ubicaciones para los establecimientos que se instalarán en Brooklyn, Queens y Staten Island.