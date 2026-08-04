Una empresa multinacional planea realizar una obra megamillonaria para desarrollar energías renovables en la provincia de Río Negro. El proyecto contempla la construcción de un complejo industrial completo destinado a la producción limpia de hidrógeno verde. Esta iniciativa busca transformar la matriz energética nacional e insertar al país como un actor clave en el mapa global de los combustibles del futuro .

La compañía anunció formalmente la puesta en marcha de esta megaobra tras presentar los planes de factibilidad técnica e ingeniería ambiental. La ejecución de los trabajos demandará un plazo estimado de varios añosy así, la infraestructura recién estaría completamente operativa a mediano plazo. Las autoridades provinciales y nacionales ya dieron la aprobación necesaria para confirmar las etapas operativas.

¿Dónde será la obra y qué implicará para la región?

El proyecto se emplazará en la zona de Punta Colorada, una localidad costera ubicada cerca de Sierra Grande en Río Negro. El complejo ocupará un área estratégica del territorio patagónico que cuenta con vientos óptimos para la generación de energía limpia. Esta ubicación resultará fundamental para optimizar la producción continua y facilitar el transporte directo de las cargas hacia el mar.

La elección de esta zona geográfica responde a las condiciones naturales únicas del Atlántico Sur y la disponibilidad de terreno. La infraestructura incluirá la construcción de un superparque eólico masivo para alimentar las plantas procesadoras de agua. Además, la obra contempla la creación de una terminal portuaria profundo diseñado para recibir los buques tanque más grandes del comercio internacional .

El desarrollo del megaproyecto demandará un reordenamiento territorial importante que transformará la economía costera de la provincia. La empresa instalará mástiles de medición e infraestructura pesada para conectar las líneas de alta tensión con la costa. Esta integración entre la tecnología privada y el territorio patagónico impulsará el crecimiento urbano de la zona y potenciará la infraestructura regional.

El proyecto de parque eólico para Río Negro llevaría una inversión multimillonaria.

La mega inversión proyectada y las alianzas productivas

La concreción del plan requerirá un desembolso estimado en 8.400 millones de dólares por parte del grupo inversor multinacional Fortescue. Esta cifra representa una de las inversiones privadas en infraestructura energética más grandes en la historia reciente de la Argentina . Los fondos irán destinados a la compra de aerogeneradores, la instalación de la planta electrolizadora y el levantamiento del puerto exportador.

La compañía integrará su operatividad con el sector científico local y proveedores de la industria metalmecánica de la zona. Esta alianza estratégica entre los inversores internacionales y los organismos tecnológicos nacionales resultará clave para capacitar la mano de obra. El trabajo conjunto permitirá abastecer a la planta con insumos locales y sostener los altos estándares de la producción industrial.

Las instalaciones proyectadas contarán con miles de megavatios de potencia renovable generados por molinos de viento. El sistema de procesamiento tendrá la capacidad técnica para separar el hidrógeno del agua marina sin generar emisiones contaminantes. De esta forma, la infraestructura alcanzará una integración vertical total para producir, almacenar y exportar el insumo en una misma locación marítima.

El potencial de trabajo, empleo y de exportación que buscan obtener

El proceso de construcción y posterior puesta en marcha del complejo generará inicialmente más de 15.000 puestos de trabajo directos. A su vez, la intensa actividad operativa creará cerca de 50.000 empleos indirectos en rubros como el transporte, la metalurgia y los servicios. El impacto positivo transformará la dinámica laboral de Sierra Grande y de toda la región patagónica en los próximos años.

La planta tendría una producción de más de dos millones de toneladas anuales de hidrógeno verde.

Esta altísima productividad posicionará a la instalación rionegrina entre los centros de energía limpia más grandes del planeta. Con este rendimiento, el proyecto buscará aumentar de forma masiva las exportaciones argentinas e ingresar divisas clave para la economía nacional.