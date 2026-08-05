En la ciudad de Nueva York comenzó la construcción de un nuevo complejo de viviendas financiado por la alcaldía. Este proyecto impulsado por el alcalde Zohram Mandani, contará con 96 hogares y diferentes servicios como un centro de acondicionamiento físico.

Mamdani presentó el proyecto durante un evento en la ciudad Hunts Point, ubicado en el Bronx, y anunció la inversión de 1000 millones de dólares para la creación de este complejo.

Mamdani comenzó la construcción de un complejo de viviendas para familias y residentes de Nueva York: ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

El proyecto impulsado por el alcalde de la ciudad de Nueva York b usca ampliar la oferta de viviendas accesibles con servicios de apoyo en el barrio de Hunts Point, ubicado en el Bronx , en respuesta a la crisis habitacional que enfrenta la ciudad.

El complejo se llamará Casanova Residence y contará con 96 departamentos y ofrecerá servicios como gestión de casos, programas educativos y de capacitación laboral, gimnasio, acceso gratuito a internet y espacios comunitarios.

El proyecto impulsado por el alcalde de la ciudad de Nueva York busca ampliar la oferta de viviendas accesibles con servicios de apoyo en el barrio de Hunts Point, ubicado en el Bronx, en respuesta a la crisis habitacional que enfrenta la ciudad. Magnific

¿Quiénes podrían acceder?

Las viviendas de este complejo están destinadas a dos grupos de personas:

Por lado, 58 unidades serán para personas con problemas de salud mental o trastornos por consumo de sustancias, quienes podrán acceder junto con servicios de apoyo especializados.

38 unidades se asignarán a través de la lotería oficial de viviendas de la ciudad de Nueva York, que estará dirigida a personas que cumplan con los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?