“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo Trump.

Donald Trump aseguró este jueves que evalúa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el comenzó el pasado 28 de febrero pasado y que dio lugar a la guerra actual.

En una entrevista con el sitio Axios, el presidente de Estados Unidos afirmó que está considerando seriamente reanudar las operaciones de combate a gran escala en Irán y que contempla una ofensiva mayor que la llevada a cabo hasta ahora.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el mandatario.

El jefe de la Casa Blanca afirmó además que Washington está preparado para actuar y expresó su confianza en que Israel “se uniría en dos minutos” si así se lo solicitara, aunque sostuvo que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma independiente.

El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: “Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó.

EFE/EPA/WILL OLIVER

Israel aumenta la tensión en Medio Oriente: “Irán sufrirá un golpe devastador”

En paralelo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que el país se prepara para “cualquier eventualidad” y advirtió de que Irán sufrirá “un golpe devastador” si lanza un ataque contra territorio israelí.

“Nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe devastador”, declaró el funcionario durante una consulta de seguridad celebrada este jueves, según informó el Ministerio de Defensa israelí a través de un comunicado.

Según esta nota, en la reunión participaron además el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir; el director general del Ministerio de Defensa, Amir Baram; el comandante de la Fuerza Aérea y responsables de Inteligencia y del Comando del Frente Interno, la unidad militar encargada de proteger a la población civil.

Las recientes declaraciones se producen en un momento de máxima tensión en la región, que generó un fuerte alza en los precios del petróleo, con un aumento que alcanzó los u$s 100 por barril.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.