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La licencia de conducir atraviesa una transformación importante en Estados Unidos.
En el estado de Virginia, las autoridades pusieron en marcha un nuevo sistema de identificación que permite a los conductores llevar su documento directamente en el teléfono celular.
Aunque la licencia física continúa vigente, quienes deseen acceder a esta nueva modalidad deberán cumplir con un trámite específico ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
Adiós a la licencia de conducir tradicional: así funciona la nueva versión digital en Virginia
El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia confirmó la implementación de la Mobile ID, una credencial digital que permite a los ciudadanos portar su licencia de conducir o documento de identidad desde un dispositivo móvil.
Esta herramienta puede utilizarse en determinados aeropuertos, oficinas gubernamentales y establecimientos autorizados que ya cuentan con sistemas compatibles para verificar la identidad de los usuarios. El objetivo es simplificar trámites y ofrecer una alternativa más moderna y segura para los residentes.
Sin embargo, las autoridades aclararon que la licencia de conducir digital no reemplaza al documento físico.
Por el momento, los conductores deberán continuar llevando su licencia tradicional cuando circulen por la vía pública, ya que no todas las jurisdicciones ni todos los organismos aceptan aún el formato.
Quiénes podrán renovar la licencia de conducir y acceder al nuevo documento
La posibilidad de obtener la Mobile ID está reservada para las personas que cuenten con una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV de Virginia.
Además de mantener el documento actualizado, los interesados deberán completar un proceso adicional de validación de identidad. Esto significa que la licencia de conducir digital no se genera automáticamente al renovar la credencial física, sino que requiere una solicitud independiente.
Las autoridades también recomendaron revisar que la licencia de conducir cumpla con los requisitos federales de identificación vigentes, especialmente para quienes planeen utilizarla en viajes nacionales o controles de seguridad aeroportuarios.
Paso a paso: el trámite obligatorio para obtener la Mobile ID
Los conductores que quieran incorporar la licencia de conducir digital a su teléfono deberán seguir una serie de pasos establecidos por el DMV.
En primer lugar, es necesario disponer de una licencia de conducir o identificación estatal vigente. Luego, se debe descargar la aplicación oficial Virginia Mobile ID desde la tienda correspondiente al sistema operativo del dispositivo.
Una vez instalada la aplicación, el usuario deberá verificar su identidad mediante controles biométricos y la validación de datos personales. Tras completar el procedimiento, la credencial digital quedará almacenada en el teléfono y podrá utilizarse en los lugares habilitados.