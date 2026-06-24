La licencia de conducir atraviesa una transformación importante en Estados Unidos.

En el estado de Virginia, las autoridades pusieron en marcha un nuevo sistema de identificación que permite a los conductores llevar su documento directamente en el teléfono celular.

Aunque la licencia física continúa vigente, quienes deseen acceder a esta nueva modalidad deberán cumplir con un trámite específico ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Adiós a la licencia de conducir tradicional: así funciona la nueva versión digital en Virginia

El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia confirmó la implementación de la Mobile ID, una credencial digital que permite a los ciudadanos portar su licencia de conducir o documento de identidad desde un dispositivo móvil.

Esta herramienta puede utilizarse en determinados aeropuertos, oficinas gubernamentales y establecimientos autorizados que ya cuentan con sistemas compatibles para verificar la identidad de los usuarios. El objetivo es simplificar trámites y ofrecer una alternativa más moderna y segura para los residentes.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la licencia de conducir digital no reemplaza al documento físico.

Por el momento, los conductores deberán continuar llevando su licencia tradicional cuando circulen por la vía pública, ya que no todas las jurisdicciones ni todos los organismos aceptan aún el formato.

La nueva Mobile ID de Virginia permite almacenar la licencia de conducir en el teléfono móvil mediante una aplicación oficial. Fuente: Shutterstock

Quiénes podrán renovar la licencia de conducir y acceder al nuevo documento

La posibilidad de obtener la Mobile ID está reservada para las personas que cuenten con una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV de Virginia.

Además de mantener el documento actualizado, los interesados deberán completar un proceso adicional de validación de identidad. Esto significa que la licencia de conducir digital no se genera automáticamente al renovar la credencial física, sino que requiere una solicitud independiente.

Las autoridades también recomendaron revisar que la licencia de conducir cumpla con los requisitos federales de identificación vigentes , especialmente para quienes planeen utilizarla en viajes nacionales o controles de seguridad aeroportuarios.

Los conductores deberán seguir llevando la licencia física, ya que la versión digital aún no es aceptada en todas las jurisdicciones ni organismos de Estados Unidos. Fuente: FreePik

Paso a paso: el trámite obligatorio para obtener la Mobile ID

Los conductores que quieran incorporar la licencia de conducir digital a su teléfono deberán seguir una serie de pasos establecidos por el DMV.

En primer lugar, es necesario disponer de una licencia de conducir o identificación estatal vigente. Luego, se debe descargar la aplicación oficial Virginia Mobile ID desde la tienda correspondiente al sistema operativo del dispositivo.