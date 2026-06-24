En el día de mañana, Estados Unidos se medirá ante Turquía en un encuentro crucial para los europeos, aunque la presión no estará del lado estadounidense, que ya aseguró su pase a los dieciseisavos de final. El choque se llevará a cabo a las 23:00 (hora Argentina).

Con la clasificación ya en el bolsillo y la primera posición del Grupo D garantizada, los norteamericanos han brillado en el torneo. Su camino comenzó con una espectacular victoria de 4-1 frente a Paraguay, seguida por un sólido 2-0 ante Australia que los consolida como uno de los equipos más sólidos en este Mundial.

Por otro lado, Turquía llega a este último partido del grupo sin posibilidades de avanzar, ya que perdió en sus dos anteriores encuentros: 2-0 contra Australia y 1-0 ante Paraguay. Estos resultados han hecho que el equipo europeo no tenga más opciones matemáticas de alcanzar la siguiente etapa.

El árbitro asignado para el duelo es Mustapha Ghorbal.

Rumbo a la siguiente etapa

Al finalizar la fase de grupos, el equipo que termine primero en su grupo se enfrentará al tercer clasificado de las zonas E, F, G, I, o J. El segundo puesto, por su parte, jugará contra el segundo del Grupo A. El rival del equipo que avance como mejor tercero dependerá de su posición en la tabla final y los clasificados.

Horarios del partido entre Turquía y Estados Unidos por país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas