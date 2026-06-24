Arenillas, un pequeño municipio de la provincia de Soria, en España, decidió transformar uno de sus mayores desafíos —la despoblación— en una oportunidad para atraer nuevos habitantes.

Con el objetivo de revitalizar la comunidad, el pueblo ofrece viviendas restauradas sin costo de alquiler, oportunidades de empleo estable y la posibilidad de integrarse a un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza.

La iniciativa está dirigida especialmente a personas y familias extranjeras que buscan comenzar una nueva etapa en un lugar con mejor calidad de vida.

Una casa totalmente equipada sin pagar un peso de arriendo

El corazón de la propuesta es concreto: el Ayuntamiento de Arenillas cede a la familia seleccionada una vivienda completamente restaurada, sin ningún costo de alquiler.

La iniciativa la impulsan conjuntamente el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, convencidos de que la mejor forma de combatir el éxodo rural es eliminar las barreras económicas que frenan a quienes sueñan con un cambio de vida.

Para las familias interesadas, mudarse no implica cargar con deudas ni incertidumbre habitacional: el techo está garantizado desde el momento en que cruzan la puerta del pueblo.

Los menores en edad escolar también tienen su lugar asegurado: el municipio cubre el transporte gratuito hasta el colegio más cercano, ubicado en Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros.

España regala casa y trabajo a extranjeros: el pueblo que busca familias para frenar la despoblación. Ayuntamiento de Arenillas

Arenillas también ofrece empleo fijo a extranjeros: de qué trata

Junto con la vivienda, uno de los adultos mayores de la familia accederá a un puesto de trabajo fijo relacionado con el mantenimiento y la rehabilitación de los edificios municipales.

El perfil requerido es el de albañil, un oficio fundamental para preservar el patrimonio arquitectónico del pueblo y mantener las condiciones de los espacios de uso común.

Pero las posibilidades no terminan ahí. El programa contempla también la opción de gestionar el bar o centro social del municipio, considerado uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad.

Miles ya quieren ir: cómo postularse antes de que cierre la convocatoria

La convocatoria despertó una respuesta que superó con creces las expectativas de las autoridades locales.

En apenas unos días desde su lanzamiento, comenzaron a llegar cientos de solicitudes que rápidamente se multiplicaron hasta contabilizar miles de correos electrónicos de personas dispuestas.

Desde el Ayuntamiento de Arenillas son claros en cuanto a lo que buscan: no quieren turistas disfrazados de residentes ni personas que estén probando suerte por una temporada.

Vivir gratis en España: Arenillas ofrece casa equipada y transporte escolar sin costo. ChatGPT - creada con IA

La prioridad la tienen familias con arraigo genuino, especialmente aquellas con hijos en edad escolar, ya que su presencia garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales y asegura el relevo generacional que tanto necesita el pueblo.