El Gobierno establece de manera precisa en su página web oficial los requisitos que todos los conductores en el estado deben cumplir para poder renovar el registro de su automóvil y así estar habilitados para circular legalmente.

A pesar de que recientemente las autoridades han implementado modificaciones en este trámite esencial, es crucial estar informado acerca de los documentos que serán requeridos en todos los casos como parte de los protocolos obligatorios.

Quienes no mantengan actualizados los papeles necesarios para la renovación, tendrán la prohibición de realizar el trámite.

El trámite que es esencial para poder renovar la licencia de conducir

Desde el 1 de enero de 2025, Texas eliminó la obligación de realizar una inspección anual de seguridad para los vehículos particulares.

Sin embargo, los automóviles registrados en 17 condados todavía deben superar una inspección de emisiones para poder renovar su registro.

Los condados incluidos en esta medida son:

Brazoria

Collin

Dallas

Denton

El Paso

Ellis

Fort Bend

Galveston

Harris

Johnson

Kaufman

Montgomery

Parker

Rockwall

Tarrant

Travis

Williamson

La inspección permite comprobar que el vehículo cumple con los estándares de emisiones establecidos por las autoridades.

Una vez aprobada, la información queda registrada electrónicamente y puede ser consultada por las autoridades durante el proceso de renovación del registro vehicular.

Qué sucede si el vehículo no realiza la inspección de emisiones

Adiós a la licencia de conducir: el Gobierno le prohíbe la renovación del carnet a todas estas personas EFE

Los conductores que viven en alguno de los condados alcanzados por el requisito deben asegurarse de completar la inspección dentro del período correspondiente.

Si el vehículo no supera la inspección o el proceso todavía no aparece actualizado en el sistema, el propietario podría no poder completar la renovación del registro.

Por eso, las autoridades recomiendan no esperar hasta los últimos días de vigencia de la matrícula para realizar el procedimiento.

Cuándo debe realizarse la inspección antes de renovar el registro

La inspección de emisiones debe realizarse dentro de los 90 días anteriores al vencimiento del registro cuando el vehículo se encuentra en uno de los condados de Texas donde este control continúa siendo obligatorio.

De esta manera, el resultado puede incorporarse correctamente al sistema antes de iniciar la renovación.

El objetivo es evitar que los conductores lleguen al momento de renovar el registro sin haber cumplido con uno de los requisitos indispensables.

Texas modificó el sistema online para renovar el registro

Otra de las novedades que deben conocer los conductores está relacionada con el sistema utilizado para realizar la renovación por internet.

El portal tradicional de renovación online del registro vehicular dejó de funcionar, por lo que determinados conductores que anteriormente utilizaban esa plataforma deberán recurrir al nuevo sistema habilitado por las autoridades.

Sin embargo, quienes sean elegibles para realizar la renovación de manera digital todavía pueden completar el trámite a través de Texas by Texas (TxT).

Cómo renovar el registro del vehículo por internet

Los conductores que puedan utilizar el sistema digital deben ingresar a TxT y crear una cuenta o acceder a un perfil existente.

Una vez dentro de la plataforma, deberán vincular el vehículo correspondiente con su cuenta para poder gestionar la renovación.

El sistema permite realizar diferentes trámites estatales desde una misma plataforma, aunque la disponibilidad de cada servicio puede depender de las características del vehículo y de la situación particular del propietario.

Estos vehículos deben realizar el trámite de manera presencial

No todos los vehículos pueden completar la renovación mediante internet.

En particular, los propietarios de vehículos comerciales o gubernamentales deben realizar el trámite de manera presencial en una oficina correspondiente.

Por eso, antes de intentar completar la renovación online, es importante comprobar si el vehículo reúne las condiciones necesarias para utilizar el sistema digital.