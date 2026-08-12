Confirmado: Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla anularán la licencia para manejar a todos los conductores que incurran en infracciones graves

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Las autoridades de tránsito y movilidad en distintos puntos del país siguen aplicando sanciones cada vez más estrictas para los conductores que cometan faltas viales de alto riesgo.
En metrópolis y destinos clave como la Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla, la normativa vigente faculta a las autoridades para dictaminar desde penalizaciones económicas e internamiento del vehículo hasta la suspensión temporal o el retiro permanente del permiso de conducir, evaluando el impacto del incidente, la peligrosidad y si el automovilista es reincidente.
Si bien no existe una ley federal unificada que sancione de la misma manera en todo el territorio nacional, se percibe un criterio generalizado: las entidades federativas están endureciendo las repercusiones para quienes manejan bajo los efectos de sustancias, acumulan multas registradas en cámaras o causan siniestros con afectaciones físicas a terceros.
Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir
Se definen como infracciones graves todas aquellas conductas al volante que vulneran directamente la seguridad de peatones, ciclistas y otros conductores. Entre los motivos principales de sanción destacan:
- Manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes.
- Provocar o verse envuelto en percances viales con saldo de heridos o personas fallecidas.
- Acumular sanciones en plataformas de detección electrónica (como el esquema de fotocívicas o fotomultas).
- Incurrir repetidamente en violaciones al reglamento vial catalogadas como peligrosas.
- Rebasar con exceso el límite de velocidad o invadir carriles delimitados para el transporte público.
- Incurrir en faltas de respeto o agresiones hacia el personal de vialidad durante un operativo.
¿Qué dicen las leyes de Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla acerca de la anulación de licencias?
Las bases legales que respaldan la cancelación o retiro de licencias varían según cada marco estatal:
- Ciudad de México: la Ley de Movilidad local (Arts. 67 y 68) estipula la inhabilitación del documento por plazos de 6 meses hasta 3 años, o su anulación definitiva en casos de reincidencia en el alcoholímetro, pérdida de puntos en fotocívicas o accidentes de gravedad.
- Cancún (Quintana Roo): la Ley de Movilidad del Estado (Arts. 188 y 188 Bis) otorga facultades al IMOVEQROO y a las áreas de vialidad municipal para revocar licencias por reincidir en pruebas de alcoholemia o participar en percances severos.
- Mérida (Yucatán): la Ley de Tránsito y Vialidad estatal (Arts. 42 y 153) impone la revocación directa del permiso a quien conduzca bajo la influencia de drogas o cometa faltas graves de forma reiterada.
- Puebla (Puebla): la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal (Art. 127) fija el retiro del permiso de conducir ante comportamientos de riesgo deliberados, reincidencia o delitos cometidos a bordo de la unidad.
Sanciones escalonadas por conductas de riesgo
Manejar sin estar en pleno uso de las facultades físicas o mentales es una de las faltas más perseguidas por el riesgo de siniestro que implica. Bajo este criterio, las autoridades aplican consecuencias progresivas para quienes insisten en violar el reglamento:
- Cobro de sanciones económicas y traslado del auto al depósito (corralón).
- Horas de arresto en centros de sanción administrativa o realización de labor comunitaria.
- Inhabilitación o suspensión temporal de las facultades para conducir.
- Revocación absoluta y definitiva del derecho a tramitar o portar licencia.
Recomendaciones para conservar la licencia vigente
Para no poner en riesgo la validez de la licencia de conducir, se sugiere a la población automovilista tomar en cuenta las siguientes pautas:
- Evitar tomar el volante tras haber ingerido bebidas alcohólicas o medicamentos que provoquen somnolencia.
- Moderar la velocidad y conceder preferencia constante al peatón en cruces marcados.
- Revisar de manera periódica los portales oficiales para verificar que no existan fotomultas o adeudos pendientes.
- Atender con respeto las indicaciones de las autoridades viales y portar la documentación en regla.