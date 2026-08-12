Confirmado: Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla anularán la licencia para manejar a todos los conductores que incurran en infracciones graves

Las autoridades de tránsito y movilidad en distintos puntos del país siguen aplicando sanciones cada vez más estrictas para los conductores que cometan faltas viales de alto riesgo.

En metrópolis y destinos clave como la Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla, la normativa vigente faculta a las autoridades para dictaminar desde penalizaciones económicas e internamiento del vehículo hasta la suspensión temporal o el retiro permanente del permiso de conducir, evaluando el impacto del incidente, la peligrosidad y si el automovilista es reincidente.

Si bien no existe una ley federal unificada que sancione de la misma manera en todo el territorio nacional, se percibe un criterio generalizado: las entidades federativas están endureciendo las repercusiones para quienes manejan bajo los efectos de sustancias, acumulan multas registradas en cámaras o causan siniestros con afectaciones físicas a terceros .

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Las infracciones graves que pueden costarte la licencia de conducir

Se definen como infracciones graves todas aquellas conductas al volante que vulneran directamente la seguridad de peatones, ciclistas y otros conductores. Entre los motivos principales de sanción destacan:

Manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes.

Provocar o verse envuelto en percances viales con saldo de heridos o personas fallecidas.

Acumular sanciones en plataformas de detección electrónica (como el esquema de fotocívicas o fotomultas).

Incurrir repetidamente en violaciones al reglamento vial catalogadas como peligrosas.

Rebasar con exceso el límite de velocidad o invadir carriles delimitados para el transporte público.

Incurrir en faltas de respeto o agresiones hacia el personal de vialidad durante un operativo.

¿Qué dicen las leyes de Ciudad de México, Cancún, Mérida y Puebla acerca de la anulación de licencias?

Las bases legales que respaldan la cancelación o retiro de licencias varían según cada marco estatal:

Ciudad de México : la Ley de Movilidad local (Arts. 67 y 68) estipula la inhabilitación del documento por plazos de 6 meses hasta 3 años, o su anulación definitiva en casos de reincidencia en el alcoholímetro, pérdida de puntos en fotocívicas o accidentes de gravedad.

Cancún (Quintana Roo) : la Ley de Movilidad del Estado (Arts. 188 y 188 Bis) otorga facultades al IMOVEQROO y a las áreas de vialidad municipal para revocar licencias por reincidir en pruebas de alcoholemia o participar en percances severos.

Mérida (Yucatán) : la Ley de Tránsito y Vialidad estatal (Arts. 42 y 153) impone la revocación directa del permiso a quien conduzca bajo la influencia de drogas o cometa faltas graves de forma reiterada.

Puebla (Puebla): la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal (Art. 127) fija el retiro del permiso de conducir ante comportamientos de riesgo deliberados, reincidencia o delitos cometidos a bordo de la unidad.

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Sanciones escalonadas por conductas de riesgo

Manejar sin estar en pleno uso de las facultades físicas o mentales es una de las faltas más perseguidas por el riesgo de siniestro que implica. Bajo este criterio, las autoridades aplican consecuencias progresivas para quienes insisten en violar el reglamento:

Cobro de sanciones económicas y traslado del auto al depósito (corralón).

Horas de arresto en centros de sanción administrativa o realización de labor comunitaria.

Inhabilitación o suspensión temporal de las facultades para conducir.

Revocación absoluta y definitiva del derecho a tramitar o portar licencia.

Recomendaciones para conservar la licencia vigente

Para no poner en riesgo la validez de la licencia de conducir, se sugiere a la población automovilista tomar en cuenta las siguientes pautas: