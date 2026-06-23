Los viajeros en Estados Unidos disponen de una opción digital para su identificación en aeropuertos. Se trata de Digital ID, un documento fundamental y gratuito que posibilita la acreditación de la identidad desde un dispositivo móvil o reloj inteligente, sin necesidad de presentar credenciales físicas.

La herramienta se encuentra integrada en Apple Wallet y emplea información validada del pasaporte estadounidense.

No sustituye el pasaporte para viajes internacionales, pero busca facilitar la identificación en vuelos nacionales y asistir a aquellos que no cuentan con una identificación que sea compatible con Real ID.

Cómo opera el documento esencial y sin costo que sustituye al pasaporte y la Real ID en Estados Unidos

El documento corresponde a la Digital ID, una identificación digital que se genera a partir de los datos del pasaporte de los Estados Unidos y se guarda de manera cifrada en el iPhone o el Apple Watch. Esta herramienta facilita a los viajeros su identificación en persona sin la necesidad de entregar el dispositivo, utilizando autenticación biométrica.

En esta fase inicial, la Digital ID se puede emplear en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para vuelos internos dentro del territorio nacional. Sin embargo, no es válida para viajes internacionales ni para cruces fronterizos y no sustituye al pasaporte físico en contextos fuera del ámbito doméstico.

Qué permite y qué no permite la Digital ID

Identificación en vuelos domésticos dentro de EE.UU.

Uso desde iPhone o Apple Watch, sin necesidad de mostrar documentos físicos

No reemplaza el pasaporte para viajar al exterior

El documento corresponde a la Digital ID, una identificación digital que se genera a partir de los datos del pasaporte de los Estados Unidos y se guarda de manera cifrada en el iPhone o el Apple Watch.

¿Cómo pueden los viajeros utilizarla en Estados Unidos y en qué lugares ya es válida?

La Digital ID ha comenzado a ser aceptada en una fase beta en más de 250 aeropuertos de los Estados Unidos, específicamente para la verificación de identidad presencial en vuelos domésticos. La implementación se realiza de manera gradual y, por el momento, se restringe a los puntos de control habilitados.

Para su activación, el usuario deberá:

1- Escanear la página con foto del pasaporte.

2- Leer el chip integrado del documento.

3- Completar una verificación biométrica mediante el uso de una selfie y movimientos faciales.

Los datos permanecen cifrados y almacenados en el dispositivo y se comparte únicamente la información mínima requerida para cada verificación.