WhatsApp Aero: qué es y cómo instalar la nueva versión que te permite personalizar los chats

Es de saber que WhatsApp es la aplicación de mensajería preferida a nivel mundial. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, además de la versión que todos tienen descargada en sus celulares, existen varias alternativas no oficiales con funciones exclusivas.

Tal es el caso de Aero WhatsApp 2022, que permite personalizar la interfaz de la aplicación y mandar cualquier tipo de archivo. No obstante, como cualquier edición no oficial, el usuario corre el riesgo de un bloqueo en su cuenta original de WhatsApp.

Nueva actualización: qué es Aero WhatsApp

Aero WhatsApp se suma a la lista de versiones no oficiales del servicio de mensajería instantánea más utilizado del mundo. Al igual que WhatsApp Delta o WhatsApp Plus, esta alternativa ofrece una variedad de funciones que no pueden encontrarse en la aplicación de Meta.

Probablemente, la más atractiva sea la posibilidad de personalizar la red; es decir, cambiar los colores, los temas, etc. Además, las últimas actualizaciones incluyeron avances como ocultar la tilde azul, el estado de "en línea" o "escribiendo...", así como poder bloquear u ocultar tus chats con contraseña.

En cuanto a la transferencia de archivos, Aero WhatsApp cuenta con una mayor oferta de formatos para enviar en los chats. Incluso permite:

La foto de perfil se puede crear con emojis, stickers e imágenes de Internet.

Envío de contactos de WhatsApp sin los datos de la agenda.

Los audios se pueden escuchar en segundo plano.

Mensajes configurables para quienes no permitimos que nos llamen por WhatsApp.

Se puede enviar cualquier emoji a modo de reacción.

¿Cómo descargar Aero WhatsApp 2022?

Al tratarse de una aplicación no oficial, Aero WhatsApp no se encuentra disponible ni en App Store ni en Google Play. En cambio, hay que descargar el archivo "APK" (Android Package Kit) desde el sitio web oficial.

¿Qué es APK?

Un APK es el formato de archivo de las aplicaciones utilizadas en el sistema operativo Android. Incluye todo el código y los activos del programa de software. Sin embargo, como las aplicaciones APK no están sometidas a los mismos protocolos de seguridad que las de la tienda Google Play, pueden contener vulnerabilidades o incluso contener malware.

Riesgos de Aero WhatsApp

WhatsApp tiene una ley muy firme en contra de las aplicaciones no oficiales. De esta manera, a pesar de que Aero tiene un sistema anti baneo, la aplicación oficial de Meta podría suspender tu cuenta durante 72 h si detecta el uso de este 'mod'. Incluso podría sancionar tu número de teléfono de manera permanente.