Probamos la Minisforum AI X1 Pro, una mini PC útil para todo que deja atrás a las desktops

El formato de mini PC viene creciendo de manera llamativa y la propuesta de modelos es cada vez más nutrida a nivel global. En este marco, hay modelos que se destacan por plantear una propuesta Premium en cuanto a desempeño y tecnologías integradas. Tal es el caso de la Minisforum AI X1 Pro, que es una de las computadora compacta que trae componentes poderosos, ofrece una notable capacidad de expansión y es capaz de acelerar aplicaciones de inteligencia artificial (IA).

La estrella del conjunto es, sin dudas, el microprocesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, que brinda una fuerte capacidad de cómputo, un acelerador gráfico sorprendentemente capaz y una unidad aceleradora neuronal (NPU) que hace de esta una "Copilot PC" con todas las letras.

Minisforum se esforzó para que su AI X1 Pro transmita una sensación de gran calidad, y lo logró: el equipo se siente sólido y su carcasa plateada luce muy bien en cualquier escritorio.

La Mini PC mide solo 19,5 x 19,5 x 4,75 cm, por lo que es muy fácil de ubicar en cualquier sitio. De hecho, también puede usarse en posición vertical y en la caja viene un accesorio para colocarla de esta manera. Además, trae un soporte y los tornillos para adosar el equipo en la parte posterior de un monitor.

La Minisforum AI X1 Pro en posición vertical, gracias al soporte incluido.

Hardware potente y con capacidad de expansión

Vamos directo al punto: el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 es una bestia y es lo que motoriza al equipo de Minisforum. Se trata de un chip de consumo relativamente bajo (28 W) que puede también puede encontrarse en notebooks de gama alta y que, como veremos, entrega mucho desempeño.

El chip tiene 12 núcleos de procesamiento (24 hilos de ejecución), una frecuencia base de 2 GHz y un boost que puede llegar hasta los 5,1 GHz, según la aplicación y situación de uso.

Como señalamos más arriba, el AMD Ryzen AI 9 HX 370 integra una NPU que es capaz de entregar una capacidad de procesamiento para aplicaciones de inteligencia artificial de 50 TOPS (tera operaciones por segundo). De esta manera, supera con holgura el requerimiento mínimo de Microsoft para su estándar Copilot PC, que es de 40 TOPS. Además, AMD afirma que si se combina la NPU con otros recursos del chip (como los núcleos de procesamiento CPU y la GPU), la capacidad total del Ryzen AI 9 HX 370 puede llegar hasta los 80 TOPS.

Las funcionalidades de AI dependen de la aplicación utilizada y pueden abarcar desde reducción de ruido de fondo en videollamadas a subtítulos en tiempo real (también para encuentros online o películas), pasando por filtros inteligentes para la edición de imágenes (como la remoción de fondos o el relleno automático). Aquí todavía hay un camino por recorrer en cuanto al ecosistema de apps de Windows, que se espera que los desarrolladores de software vayan nutriendo en los próximos meses.

Potente y de bajo consumo: las características del chip AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Los gráficos corren por cuenta de la GPU Radeon 890M, que viene integrada en el microprocesador y que provee a la mini PC de una más que interesante capacidad para ejecutar juegos casuales y algo más (profundizaremos más abajo). Asimismo, Minisforum también ofrece una alternativa para quienes quieran incursionar en el "hardcore gaming" con juegos exigentes y altas resoluciones, dado que la AI X1 Pro tiene un puerto Oculink que permite conectar una placa de video externa.

En modelo que evaluamos trae 64 GB de memoria RAM DDR5 y un disco SSD de 1 TB. Minisforum también ofrece versiones en configuraciones de 32 GB+1 TB SSD y de 96 GB + 2 TB SSD.

Lo interesante es que el usuario puede ampliar la configuración cuando lo desee, dado que la computadora se puede abrir en su parte inferior (tiene tornillos). Allí hay dos zócalos para memoria RAM DDR5 SODIMM (en nuestro caso ya ocupados por dos módulos de 32 GB cada uno) y tres conectores para almacenamiento SSD M.2 NVMe. Uno de esos conectores ya viene ocupado por el SSD de fábrica, por lo que quedan dos para una eventual expansión.

Un detallecito agradable, y no menor, es que Minisforum incluye en la caja dos disipadores de calor para que el usuario pueda agregar a esos SSDs adicionales el día que los necesite.

Con la mini PC de Minisforum vienen cables HDMI y de conexión a corriente, además del soporte para posición vertical, el accesorio para adosarla en la parte trasera de un monitor (o TV) y disipadores de calor para SSDs M.2.

El fabricante explica que la PC soporta un máximo de 128 GB de memoria DDR5 (dos módulos de 64 GB) y en cada puerto M.2 se puede instalar un SSD de hasta 4 TB, para un total de 12 TB. Son números "a prueba de futuro" que aseguran longevidad y versatilidad de uso al equipo.

Conectividad para todo

Repartidos entre el frente y la parte trasera, la Minisforum AI X1 Pro dos puertos USB 3.2 Gen 2x2 tipo A y un USB 2.0, también tipo A. A esto se suman dos rapidísimos puertos USB 4.0 (40 Gbps), que también permiten conectar pantallas y brindan una capacidad de carga de hasta 15 W para dispositivos externos.

También hay puertos específicos para salida de video: HDMI 2.1 y DisplayPort 2.0, en ambos casos con resoluciones máximas de 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz.

La computadora viene con dos puertos de red LAN de 2,5 Gbps, aunque también se puede conectar a la red hogareña de manera inalámbrica y veloz, gracias a su compatibilidad con Wi-Fi 7, además de Bluetooth 5.4.

La parte trasera, con muchos conectores y las salidas de refrigeración.

El equipo también posee conector de audio (auriculares y micrófono) de 3,5 mm, el mencionado Oculink para placas de video externas y, en un lateral, una ranura para insertar tarjetas de memoria SD.

Un detalle que nos gusta es que la Minisforum AI X1 Pro es que integra pequeños parlantes. Esto hace que, apenas salida de la caja, ya esté lista para usar y trabajar sin necesidad de agregar altavoces externos.

Otros puntos interesantes son la presencia de un lector de huella digital para autenticación y de un botón Copilot para invocar rápidamente al asistente de IA de Microsoft.

El desempeño de la Minisforum AI X1 Pro

La PC de Minisforum viene con Windows 11 "Pro" de fábrica, lo que ya es una ventaja frente a otros equipos que vienen con versiones inferiores del sistema.

La combinación de un procesador de última generación con una importante cantidad de memoria (64 GB) y un disco SSD veloz da el resultado esperado: fluidez total para el uso cotidiano de aplicaciones de oficina, edición de fotos y video, así como para la navegación "pesada" con múltiples pestañas. Sin dudas, los 12 núcleos del chip AMD y la generosa DDR5 hacen que la multitarea sea un fuerte de este equipo.

Si vamos a los benchmarks, podemos decir que en Cinebench R23, que evalúa la capacidad de cómputo de todos los núcleos del procesador, obtuvimos un resultado notable de 22.634 puntos, lo que -para darse una idea- es superior a algunos procesadores de escritorio como el Ryzen 7700X, que ronda los 19.000 puntos.

También obtuvimos un puntaje alto en el benchmark CrossMark, que está disponible de manera gratuita en la tienda de Windows (fácilmente puede comparar los resultados con los de su PC):

CrossMark evalúa el desempeño de una PC en distintos ámbitos: productividad, creatividad y agilidad general ("responsividad" o sensibilidad).

En un caso más práctico, utilizamos el software Handbrake para transcodificar un video 1080p H264 de 1 hora y 37 minutos de duración al formato H.265. Al utilizar la fuerza bruta de los 12 núcleos del AMD Ryzen AI 9 HX, la tarea se completó en unos 21 minutos. Sin embargo, al realizar la conversión con la característica H.265 AMD VCE, que aprovecha la aceleración de la GPU, el mismo trabajo se realizó en tan solo 4,3 minutos.

Por otra parte, medimos la velocidad de la unidad SSD de 1 TB que viene en la máquina con el software CrystalDiskmark, que nos indicó una velocidad máxima de lectura sostenida de 4776 MB/s y una tasa de escritura secuencial de 3914 MB/s, números que aseguran un arranque rápido del sistema y carga de aplicaciones.

También se puede jugar

La mini PC de Minisforum integra un procesador poderoso, lo que hace viable que pueda aprovecharse para ejecutar juegos, sobre todo si se agrega una placa de video externa mediante el conector Oculink.

Sin embargo, antes de adquirir un agregado de ese tipo, creemos que muchos usuarios buscarán aprovechar la GPU que ya viene integrada en la AI X1 Pro. Se trata de la Radeon 890M, una solución que utiliza parte de la memoria RAM del sistema y nos sorprendió por su desempeño.

Cuando se trata de GPUs integradas, ya sea en laptops o mini PCs, el usuario debe experimentar con las configuraciones de los juegos, y moderar los detalles gráficos, para asegurarse una buena experiencia.

Pequeña pero poderosa: la Minisforum AI X1 Pro permite darle un buen uso al gamepad.

Por caso, probamos el título Shadow of the Tomb Raider a una resolución de 1080p (1920x1080) y se ejecuta a un promedio de 46 fps (frames per second, cuadros por segundo) en calidad media. Y al modificar la configuración a calidad "baja", la tasa de fps se eleva a 61 fps. En ambos casos, perfectamente jugable para un juego de acción y aventuras.

¿Se quiere más? Una opción puede ser bajar la resolución a 1280x720, que permite jugar en calidad media a 76 fps y calidad alta a 74 fps. Si bien preferimos jugar a 1080p, esto nos da la idea que se pueden obtener ganancias en fluidez si se modifican los parámetros gráficos.

Otro título que nos sorprendió por su jugabilidad es GTA V (la versión original "Legacy"), que nos brindó un promedio de 86 fps en resolución 1080p y sus distintas configuraciones gráficas entre "medio" y "alto".

La Radeon 890M también pasó el test en un juego más exigente, Horizon Zero Dawn Remastered. Aquí, en 1080p y configuración gráfica "baja", logramos un promedio de 30 fps, número que se considera el mínimo para tener una experiencia de juego aceptable.

Sin embargo, este es un juego que incorpora soporte para la tecnología de reescalado y generación de cuadros AMD FSR3. Al activarla (en modo "rendimiento") logramos ejecutar el juego en configuración "media" a unos sólidos 60 fps.

Conclusiones

La Minisforum AI X1 Pro lleva el formato de mi PC a nuevos niveles en cuanto a desempeño de CPU, opciones de conectividad y capacidades de expansión. Se trata de un equipo muy bien balanceado en sus características para la ejecución de cualquier software actual y que, gracias a la NPU integrada en el procesador AMD, abre la puerta a las nuevas herramientas basadas en IA que están llegando a Windows.

También es muy bueno contar con una acertada suma de memoria RAM y buen espacio de almacenamiento de entrada, con la posibilidad de ampliación para el futuro.

Sin dudas, la AI X1 Pro hace que nos preguntemos para qué tener computadoras tipo torre, cuando una mini PC tan pequeña es hoy capaz de ser tan versátil y eficiente.

La Minisforum AI X1 Pro se lanzó a un precio de u$s 929 para la versión de 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en la tienda oficial de la marca (https://store.minisforum.com). En tanto, el modelo de 64 GB/1 TB (el que probamos) cuesta u$s 1009 y el de 96 GB/2 TB se consigue por u$s 1119.

Características de la mini PC Minisforum AI X1 Pro

CPU: AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, 12 cores, 24 hilos, máx. 5.1GHz

TOPS totales: hasta 80 TOPS

GPU: AMD Radeon 890M (2900MHz)

Memoria: DDR5 (SO-DIMMx2) 5600MT/s, máx 128GB

Almacenamiento: 3 conectores M.2 2280 para SSD NVMe. Hasta 4 TB por conector

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4

Sensor de huella digital (soporta Windows Hello)

Salidas de video: HDMI2.1 FRL x 1 (hasta to 8K@60Hz/4K@120Hz), DP2.0 x 1 (hasta 8K@60Hz/4K@120Hz), USB4 2

Salidas de audio: HDMI 1, 3,5mm Combo Jack 1, parlantes 2

Entradas de audio: DMIC 2, 3,5mm Combo Jack 1

Puertos y conectores:

2.5Gigabit LAN(RJ45)x2

USB Type A (USB3.2 Gen2)x 2

USB Type A (USB2.0)x1

USB4 1 (Alt PD in 100W & PD Out 15W)

USB4 1 (Alt PD Out 15W | 40 Gbps)

HDMI 2.1 x1

DP2.0x1

3.5mm Audio Jack x1

SD Card Slotx1

DMICx2

OCuLink 1

Botones y orificios:

Botón de encendido

Kensington Lock 1

Orificio de Reset 1

Botón Copilot 1

Fuente de alimentación integrada: 19V/7.1A 134.9W

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Dimensiones: 19,5 x 19,5 x 4,75 cm (ancho x profundidad x alto, en posición horizontal)

Peso: 1,5 Kg