Motorola vuelve a mirar al segmento premium con el Edge 80 Ultra, un smartphone que apunta a usuarios exigentes por su combinación de potencia, diseño liviano y tecnología avanzada. El equipo llega con una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 165 Hz y un brillo máximo de 4500 nits, una configuración pensada para mejorar la experiencia en videojuegos, video, redes sociales y uso cotidiano. A eso se suma un peso de apenas 185 gramos, un dato relevante en un mercado donde muchos modelos de alta gama suelen priorizar batería y cámaras a costa de mayor peso. En su interior, el Motorola Edge 80 Ultra incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, acompañado por configuraciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Con esa base técnica, el dispositivo apunta a usuarios que necesitan fluidez en multitarea, edición de video en 4K y videojuegos de alto rendimiento. La nota original también menciona pruebas recientes en las que el equipo superaría al 95% de los teléfonos Android del mercado, aunque no identifica el benchmark ni la fuente de esa medición. El apartado fotográfico aparece como otro de los puntos fuertes. El equipo incluye una cámara principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.6, acompañada por un sensor ultra gran angular de 50 MP y un sistema de zoom óptico 3x. La autonomía también ocupa un lugar central: el teléfono cuenta con una batería de 5200 mAh, compatible con carga rápida de 125W, capaz de completar la carga en menos de 25 minutos, según la nota original. Además, incorpora carga inalámbrica de 50W, una función cada vez más buscada en la gama alta. Con estas características, el Edge 80 Ultra busca presentarse como una opción completa para quienes priorizan pantalla, rendimiento, cámaras y velocidad de carga. Sin embargo, hasta contar con ficha oficial del fabricante o pruebas verificables, las comparaciones de rendimiento y ventas deben tratarse con cautela.