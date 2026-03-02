El mercado de las mini PC no para de crecer, y dentro de ese segmento hay fabricantes que se destacan por apostar a componentes de alto rendimiento en formatos compactos. Minisforum es uno de ellos, y con la AI X1 Pro-470 vuelve a dar un paso adelante: toma lo que ya era una propuesta sólida en su modelo anterior y la lleva a otro nivel gracias al nuevo procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470, dotado de una NPU más potente, y un sistema de refrigeración eficiente. El resultado es una computadora que, en un chasis de menos de 20 cm por lado, concentra la capacidad de cómputo de un equipo de escritorio tradicional, con la versatilidad y ahorro de espacio que solo una mini PC puede ofrecer. La AI X1 Pro-470 se presenta en un gabinete de aluminio y plástico de color plateado que luce premium y se siente robusto. Sus dimensiones de 195 x 195 x 47,5 mm (en posición horizontal) la hacen muy fácil de ubicar en cualquier rincón del escritorio, y también puede colocarse en posición vertical –viene con un accesorio para esto– o montarse detrás de un monitor gracias al soporte VESA incluido en la caja. El equipo pesa 1,5 kg y tiene su fuente de alimentación integrada (19V / 7,1A / 134,9W), lo que significa que solo necesita un cable de corriente para funcionar: sin adaptadores externos ni ladrillos que ocupen espacio debajo del escritorio. Un detalle que, una vez que se experimenta, se aprecia mucho. Como pequeños extras de confort, la AI X1 Pro-470 viene con parlantes integrados, lector de huella digital para Windows Hello y un botón Copilot dedicado para invocar al asistente de IA de Microsoft con un solo toque. El corazón del equipo es el nuevo AMD Ryzen AI 9 HX 470, un procesador de 12 núcleos y 24 hilos que combina núcleos Zen 5 “full” con núcleos Zen 5C orientados al bajo consumo energético, y alcanza una frecuencia boost de hasta 5,2 GHz. Este chip es el mismo que se puede encontrar en notebooks de gama alta, pero aquí Minisforum lo coloca dentro de un equipo de escritorio compacto con mejor disipación térmica. Una novedad respecto de la generación anterior es la NPU (Unidad de Procesamiento Neural), que ahora entrega 55 TOPS (tera operaciones por segundo) frente a los 50 TOPS del modelo previo. Con esto supera el umbral de 40 TOPS que exige Microsoft para su estándar Copilot PC. En combinación con la CPU y la GPU integrada Radeon 890M, el chip puede alcanzar hasta 86 TOPS de capacidad, según AMD. En la práctica, esto permite aprovechar las aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial como las que se están integrando en Windows 11 (como generación y edición de imágenes, generación automática de subtítulos, aplicación de efectos en la generación de video, o el uso de modelos de lenguaje de IA de manera local). En cuanto a memoria y almacenamiento, el equipo soporta hasta 128 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 MHz en dos zócalos SO-DIMM, y cuenta con tres ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 para SSD NVMe, con capacidad para hasta 12 TB combinados (4 TB por ranura). Una configuración que la acerca más a una mini workstation que a una simple PC de escritorio. El equipo que probamos vino con 1 TB de almacenamiento SSD y dos ranuras libres para agregar unidades M.2 NVMe. En cuanto a la memoria RAM, llegó equipado con 32 GB en un solo módulo. Si bien la cantidad es muy adecuada para usos actuales y deja un lugar libre para aumentarla a futuro, se trata de una configuración “single channel”, la que no aprovecha el ancho de banda agregado que se logra al utilizar dos módulos gemelos de RAM. En la mayoría de los casos, la cantidad de memoria y el ancho de banda es suficiente para tener un gran desempeño. Sin embargo, si se utilizarán aplicaciones sensibles a la velocidad de la RAM o videojuegos con mayor soltura, una configuración de dos módulos DDR5 puede ser la indicada a adquirir. La parte inferior del chasis puede abrirse con un destornillador para acceder a los zócalos de RAM y los conectores de almacenamiento. Minisforum incluso incluye en la caja disipadores de calor adicionales para los SSDs que el usuario quiera agregar en el futuro. Un detalle que habla de una marca que piensa en la longevidad y la expansibilidad de sus equipos. En materia de puertos, la AI X1 Pro-470 brinda un montón. Cuenta con dos puertos USB4 (40 Gbps) que también pueden usarse para conectar pantallas de hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, una salida HDMI 2.1 FRL y un DisplayPort 2.0 con las mismas capacidades de resolución. Esto significa que el equipo puede manejar hasta cuatro monitores simultáneamente, algo destacable y poco común en este segmento. Para la conectividad de red, el equipo trae dos puertos LAN de 2,5 Gbps y compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. El resto del panel de puertos incluye dos USB-A 3.2 Gen 2, un USB-A 2.0, una ranura para tarjetas SD, un conector de audio de 3,5 mm (combinado para auriculares y micrófono) y un puerto OCuLink para conectar una placa de video (GPU) externa. La combinación del Ryzen AI 9 HX 470 con memorias DDR5 de alta velocidad y SSDs PCIe 4.0 da como resultado una gran fluidez total para el uso cotidiano. Aplicaciones de oficina, edición de fotos y video, navegación pesada con múltiples pestañas: todo responde de manera instantánea. La multitarea es, claramente, uno de los puntos fuertes de esta configuración y se debe tanto a la buena cantidad de memoria como a la integración de un microprocesador con muchos núcleos. En benchmarks sintéticos como Cinebench R23, el procesador entrega resultados que superan a varios procesadores de escritorio de gama media-alta, incluyendo algunos Ryzen de escritorio. Una hazaña para un chip de consumo relativamente bajo pensado originalmente para notebooks. En concreto, en CrossMark, un benchmark multiplataforma que mide el desempeño general del sistema en diversos escenarios, el equipo obtuvo un puntaje global de 1736. Y en Cinebench R23 obtuvo 23391 puntos. En tareas de transcodificación de video, la aceleración de la GPU integrada Radeon 890M hace una diferencia enorme: una conversión que con la fuerza bruta de la CPU puede llevar más de 20 minutos, se completa en menos de 5 minutos al aprovechar la aceleración por hardware AMD VCE. Por ejemplo, utilizamos el software Handbrake para convertir un video al formato H.265. Solo con la CPU, la velocidad promedio de procesamiento fue de 106 cuadros por segundo, mientras que al usar la aceleración de la GPU se lograron 442 fps. Un dato muy concreto que muestra el valor práctico de tener una GPU integrada capaz. Algo que nos sorprendió de manera positiva es la velocidad de la unidad de almacenamiento SSD integrada. En nuestras pruebas fue capaz de demostrar una velocidad de lectura secuencial de 6132 MB/s y una escritura de 5354 MB/s. Son datos excelentes, que superan a los 4776 MB/s de lectura y los 3914 MB/s que habíamos obtenido con la generación anterior de Minisforum AI X1 Pro, la cual probamos el año pasado. Uno de los puntos que más preocupa en equipos compactos con procesadores de alto rendimiento es el manejo del calor. Minisforum implementó aquí un sistema de refrigeración que combina materiales de alta calidad, heatpipes de cobre y ventilación activa. El resultado es que en carga máxima sostenida el procesador se mantiene por debajo de los 80 °C, y en reposo ronda los 37 °C. En cuanto al ruido, el equipo opera típicamente de manera muy silenciosa. Solo al exigir al procesador y la GPU se hacen escuchar los ventiladores, pero con un murmullo que no supera al ruido que puede generar, por ejemplo, una laptop de gama alta. Para un entorno de oficina o de estudio, es algo perfectamente tolerable. Y no hay throttling (reducción de la frecuencia de funcionamiento del procesador) visible en cargas prolongadas, lo que confirma que el diseño térmico es adecuado para el chip que lleva dentro. La Radeon 890M integrada en el procesador es capaz de ofrecer un desempeño muy decente en videojuegos, siempre que se utilicen dos módulos de memoria RAM en configuración de doble canal y se acepten algunos compromisos en las configuraciones de calidad. Títulos como GTA V (versión Legacy) corren a más de 80 fps promedio en 1080p con configuraciones mixtas entre medio y alto. Shadow of the Tomb Raider en calidad media a 1080p entrega cerca de 50 fps, suficiente para una experiencia disfrutable. Y en juegos más exigentes como Horizon Zero Dawn Remastered, la tecnología de reescalado AMD FSR3 permite alcanzar los 60 fps en configuración media a 1080p, lo cual es un resultado sobresaliente para una GPU integrada. Sin embargo, si solo se tiene un módulo de RAM, el menor ancho de banda impacta en el desempeño de la GPU integrada, que puede caer hasta un 40%, sobre todo en alta resolución. No obstante, para quienes quieran dar el salto al gaming de alto rendimiento, el puerto OCuLink de la Minisforum AI X1 Pro-470 permite conectar una GPU discreta externa como una RTX o Radeon de alto desempeño. Se trata de una solución inteligente para quienes quieren una mini PC para el día a día pero con la puerta abierta al gaming exigente. La Minisforum AI X1 Pro-470 es una mini PC que lleva el concepto de computadora compacta a nuevos niveles. El salto al AMD Ryzen AI 9 HX 470 con NPU y 86 TOPS, la excelente conectividad y las amplias posibilidades de expansión hacen de este equipo una propuesta muy difícil de ignorar para cualquiera que esté pensando en renovar su computadora de escritorio. El sistema de refrigeración hace un trabajo correcto para mantener el rendimiento y con poco ruido. Como señalamos más arriba, quienes quieran usarla para gaming causal con títulos modernos, harán bien en procurar que el equipo cuente con dual channel de memoria. Y, para apuntar más alto, la opción de conectar una GPU externa via OCuLink le suma una versatilidad que pocas computadoras de este tamaño pueden ofrecer. El equipo tiene una orientación premium en sus componentes y configuración, lo que tiene su correlato en el precio: u$s 759 sin memoria ni SSD o u$s 1359 con 1 TB de almacenamiento y 32 GB de RAM en el sitio oficial de Minisforum. Para profesionales, creadores de contenido, desarrolladores o simplemente quienes quieren alta performance en formato compacto, la AI X1 Pro-470 es una de las opciones más interesantes del mercado actual.