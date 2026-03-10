Las Mini PC se están consolidando como una opción cada vez más elegida entre los usuarios de computadoras. Es que una nueva camada de equipos ahora ofrece capacidades de gaming con placas de video poderosas y procesadores que permiten acelerar tareas de inteligencia artificial (IA), lo que transforma completamente las expectativas sobre estos dispositivos compactos. El formato Mini PC se caracteriza por su tamaño reducido –no mayor que una consola de videojuegos– que permite ahorrar espacio en el escritorio o incluso montarse detrás de un monitor. Los usuarios las eligen por su portabilidad, bajo consumo energético y diseño discreto, sin sacrificar conectividad. A diferencia de las notebooks, ofrecen mayor flexibilidad para conexiones de periféricos, mientras que, comparadas con torres tradicionales, resultan mucho más compactas y fáciles de mover. Durante años, las Mini PC, originalmente inspiradas en la Mac Mini de Apple, fueron dispositivos básicos, adecuados para tareas de oficina, navegación web o streaming, pero incapaces de manejar cargas exigentes. Sin embargo, la evolución tecnológica ha permitido que fabricantes integren hardware de alto rendimiento en estos chasis compactos, transformándolos en máquinas capaces de ejecutar juegos AAA y procesar modelos de inteligencia artificial de manera local. Cuando se trata de videojuegos, la nueva generación de Mini PC rompe las limitaciones del pasado al integrar placas de video dedicadas y procesadores de alto rendimiento en carcasas que apenas superan los tres litros de volumen. La Minisforum AtomMan G7 Pro (u$s 1679,90 en línea) ejemplifica esta evolución. Equipada con un procesador Intel Core i9-14900HX de 24 núcleos y una aceleradora gráfica GeForce RTX 5070 de 8 GB, este equipo logra más de 100 FPS en títulos como Cyberpunk 2077 con ray tracing y DLSS. Por su parte, la Minisforum AtomMan G1 Pro (u$s 1439,90) incorpora una placa de video de escritorio RTX 5060 junto a un AMD Ryzen 9 8945HX, ofreciendo rendimiento en un atractivo diseño vertical de solamente 3,8 litros. Y Asus se destaca con su ROG NUC (u$s 2900 en EE.UU.). Con procesador Intel Core Ultra 9 275HX y gráfica RTX 5080 de versión móvil, este equipo de tres litros incluye sistema de refrigeración sofisticado que logra mantener temperaturas controladas incluso bajo carga extrema mientras soporta hasta cinco displays 4K. Más allá del gaming, las Mini PC han abrazado la IA mediante procesadores con NPU (Neural Processing Unit) integrada, compatibles con la plataforma Copilot+ de Microsoft. La NPU es un chip especializado diseñado para ejecutar operaciones de inteligencia artificial de manera eficiente y que puede procesar billones de operaciones por segundo (TOPS). Copilot+ es la certificación de Microsoft para PCs que superan 40 TOPS, lo que habilita funcionalidades como traducción en tiempo real, generación de imágenes mediante IA y asistentes inteligentes que funcionan localmente sin depender de la nube. La Minisforum AI X1 Pro-470 (u$s 1359,90) se destaca este segmento con un chip AMD Ryzen AI 9 HX 470 que alcanza 86 TOPS mediante su NPU. Este equipo permite conectar placas de video externas mediante Oculink, expandiendo capacidades gráficas cuando sea necesario, mientras soporta hasta 128 GB de RAM y 12 TB de almacenamiento. Anteriormente, realizamos una review de esta computadora. En línea similar, la nueva Asus NUC 16 Pro (u$s 999 sin RAM ni almacenamiento) usa procesadores Intel Core Ultra X7 y X9 con GPU Intel Arc B390. En total, es capaz de entregar unos impresionantes 180 TOPS. Como alternativa, la Mac Mini con chip M4 (alrededor de u$s 799 en EE.UU.) ofrece 38 TOPS. Aunque inferior en aceleración de IA, compensa con gran rendimiento de CPU y GPU integrada, siendo especialmente versátil para usos profesionales en edición de video, desarrollo y creatividad. Queda claro que el formato Mini PC ha evolucionado a verdaderas estaciones de trabajo compactas, demostrando que potencia y tamaño reducido ya no son conceptos mutuamente excluyentes.