El mercado de los auriculares inalámbricos no para de crecer y, con él, la variedad de propuestas para distintos tipos de usuarios. Mientras la mayoría de los fabricantes compite por ofrecer la mejor cancelación activa de ruido, Sony decidió explorar otro camino con sus LinkBuds Clip: un diseño abierto que permite escuchar música, podcasts y llamadas sin perder contacto con el entorno. Esta apuesta por la “conciencia situacional” no es nueva en el mercado, pero Sony la lleva a un nivel de refinamiento que merece atención. Los LinkBuds Clip (modelo WF‑LC900) se sujetan al pabellón auricular sin insertarse en el canal auditivo, lo que los convierte en una opción radicalmente distinta dentro del catálogo de la marca. El primer contacto con los LinkBuds Clip genera una impresión inmediata: son sorprendentemente livianos. Con apenas 6,4 gramos por auricular, su forma en “C” abraza el contorno de la oreja mediante una banda de silicona suave que distribuye el peso sin generar presión. El resultado es un auricular discreto y estable, pensado para jornadas largas en la oficina, paseos o sesiones de gimnasio de intensidad moderada. En nuestro caso resultaron auriculares muy cómodos y que dan una gran sensación de seguridad, en el sentido de que uno no siente riesgo alguno de que se caigan. Sin embargo, y si bien están diseñados para ser universales, esto podría variar con el tamaño de oreja. Lo ideal, siempre que sea posible, es probárselos antes de decidir. El corazón sonoro de los LinkBuds Clip es un driver de 10 mm con respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 KHz. En la práctica, ofrece un sonido equilibrado y claro, con medios y voces bien definidos y graves buenos, algo que sorprende en un diseño abierto. Pese a ser un formato nuevo, el típico sonido lleno de Sony está presente. Eso sí, no hay aislamiento acústico posible con este formato, y el entorno siempre forma parte de la experiencia de escucha, por lo que experiencia suele variar. Para gestionar esa convivencia entre música y ambiente, Sony integra tres modos de escucha: estándar, refuerzo de voz y reducción de fugas de sonido. Este último es particularmente útil en espacios compartidos, ya que atenúa los agudos para que quienes estén alrededor perciban menos la música que suena en los auriculares. Quienes buscan el detalle analítico o unos graves profundos no encontrarán aquí su auricular ideal. Pero para géneros como el pop, el rock o el contenido de voz –podcasts, audiolibros, llamadas–, los LinkBuds Clip se desempeñan con solvencia y naturalidad. De hecho, en un entorno hogareño no demasiado ruidoso, la música se puede disfrutar de manera natural. Hay que tener en cuenta que estos no son auriculares de conducción ósea para la escucha, sino que los microparlantes enfocan su sonido hacia el canal auditivo. En el plano técnico, los LinkBuds Clip funcionan con Bluetooth 5.3 y soportan los códecs SBC y AAC, con conexión multipunto para alternar entre dos dispositivos simultáneamente. La ausencia de LDAC –presente en modelos más premium de la propia Sony– puede verse como una limitación concreta para quienes priorizan el audio de alta resolución, aunque en el contexto de uso diario y con el formato abierto del producto, su impacto es menor. Donde sí sorprenden es en la autonomía: hasta 9 horas de reproducción continua por carga en los propios auriculares, que se extienden a 37 horas sumando el estuche. A eso se agrega la carga rápida: apenas 3 minutos de conexión aportan alrededor de 1 hora de uso, una ventaja muy práctica en el día a día. Otro punto interesante de los LinkBuds Clip es su sistema de llamadas. La combinación de un sensor de conducción ósea con dos micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido por inteligencia artificial logra captar la voz con notable claridad incluso en entornos complejos, como calles con tráfico o el transporte público. Es un diferencial en un segmento donde los auriculares suelen tener dificultades en ese aspecto. La aplicación Sony Headphones Connect acompaña bien a los LinkBuds Clip. Desde allí es posible ajustar el ecualizador, cambiar entre los modos de escucha, activar el DSEE (Digital Sound Enhancement Engine, que mejora el audio comprimido) y acceder a 360 Reality Audio. Los controles táctiles del auricular funcionan con fluidez, como es usual en la marca, y brindan una experiencia de uso que, en lo cotidiano, resulta ágil e intuitiva. En definitiva, los Sony LinkBuds Clip no buscan competir con los auriculares de cancelación de ruido ni con los modelos de referencia de la propia marca. Su propuesta es otra: ofrecer un wearable cómodo, liviano y con una autonomía sobresaliente para quienes quieren música y llamadas sin desconectarse del mundo que los rodea. Así, para el usuario que valora la conciencia situacional por sobre el aislamiento, son una opción más que atractiva. Los LinkBuds Clip tienen un precio de $ 329.999 en la tienda oficial de Sony en la Argentina.