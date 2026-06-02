La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6546 - Tomates
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio
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|1477
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¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con Tomates simboliza vitalidad, abundancia y nutrición emocional; sugiere proyectos que maduran y oportunidades cercanas.
Si están frescos y rojos auguran éxito y salud; si están verdes o podridos advierten retrasos, tensiones o decisiones precipitadas.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.