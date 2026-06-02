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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6546 - Tomates

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

 1°6546 11°0999
 7476  12°9339
 3°5565 13°9440 
 9606  14°2957 
 3832  15°9063 
 6°6863  16°5849
 3275  17°8533 
 3592  18°1477 
 7191  19°4541 
 10°2979 20°9222 

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Si están frescos y rojos auguran éxito y salud; si están verdes o podridos advierten retrasos, tensiones o decisiones precipitadas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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