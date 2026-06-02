La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6546 - Tomates

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

1° 6546 11° 0999 2° 7476 12° 9339 3° 5565 13° 9440 4° 9606 14° 2957 5° 3832 15° 9063 6° 6863 16° 5849 7° 3275 17° 8533 8° 3592 18° 1477 9° 7191 19° 4541 10° 2979 20° 9222

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con Tomates simboliza vitalidad, abundancia y nutrición emocional; sugiere proyectos que maduran y oportunidades cercanas.

Si están frescos y rojos auguran éxito y salud; si están verdes o podridos advierten retrasos, tensiones o decisiones precipitadas.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.