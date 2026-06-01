Escala el conflicto en Bioceres. Bioceres Crop Solutions (BIOX) denunció penalmente a Gloria Montarón Estrada, una exdirectora de la empresa, por una presunta maniobra vinculada a la transferencia de 5,3 millones de acciones valuadas en alrededor de u$s 12 millones.

Según el escrito presentado ante la Justicia de Santa Fe el miércoles pasado, el delito se habría cometido en octubre de 2025, cuando Estrada presidía el directorio de Moolec S.A. -la empresa controlante de Bioceres S.A., sociedad residual que entró en quiebra- y mantenía funciones vinculadas al área legal del grupo empresarial. La operación habría causado un perjuicio económico para BIOX, la biotecnológica que cotiza en los Estados Unidos, y, de forma indirecta, una pérdida para el conjunto de accionistas y acreedores de Bioceres S.A..

Según indicaron fuentes con conocimiento del caso a El Cronista, la maniobra se habría concretado a través de una carta de indemnidad que permitía omitir la certificación de firmas y que contenía una firma apócrifa atribuida al CEO de BIOX, Federico Trucco. El documento, además, liberaba de responsabilidad a Continental, la entidad custodio de las acciones, y trasladaba a BIOX cualquier eventual contingencia derivada de la transacción.

Juan Sartori y Federico Trucco

De tal modo, toda la comunicación habría sido realizada por Montarón Estrada. En la presentación judicial, Trucco desconoció haber firmado la carta y afirmó que no autorizó a terceros a hacerlo en su nombre. Desde el entorno de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. sostuvieron que los nuevos accionistas de la compañía, entre ellos Juan Sartori, no habrían estado al tanto de la maniobra.

Consultado por este medio, desde el entorno de Montarón Estrada señalaron que hasta el momento no fue notificada de ninguna denuncia vinculada al caso .

El trasfondo de la denuncia se inscribe en la batalla accionaria interna y disputas societarias principalmente entre dos figuras: Sartori, fundador de Union Group que es, a la vez, el principal accionista de Moolec, la empresa controlante de Bioceres S.A., y Trucco, quien se desempeñó como CEO de Bioceres S.A. hasta diciembre del año pasado y es actualmente el ejecutivo al frente de BIOX.

Desde el círculo de Trucco afirman que la situación concursal y la quiebra de Bioceres S.A., decretada en marzo de este año, obedecieron a una maniobra de Sartori y de Moolec para apropiarse de los activos de la compañía , puntualmente, de BIOX. Sostuvieron que la quiebra representó una ganancia para Moolec de alrededor de u$s 95 millones.

Según esta versión, Sartori habría buscado impulsar la quiebra de la firma local mientras consolida el control sobre BIOX y otros activos estratégicos. Por su parte, desde la posición de Moolec, argumentaron que Trucco incurrió en decisiones de inversión arriesgadas y financiamiento internacional, que derivaron en la situación de insolvencia de Bioceres S.A. .

Además, acusan a Trucco de haber separado BIOX de la estructura argentina, trasladando sus activos -como Rizobacter- a la compañía internacional, y dejando a Bioceres S.A. como una “cáscara” con la mayor parte de las obligaciones financieras.