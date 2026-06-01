Bioceres denunció penalmente a una exdirectora de la empresa por una presunta estafa de u$s 12 millones
El delito se habría cometido en octubre de 2025 por Gloria Montarón Estrada. El trasfondo de la denuncia se inscribe en la batalla accionaria interna y disputas societarias entre Juan Sartori y Federico Trucco
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.