Las tablets de gran formato se están consolidando como una categoría propia que redefine el equilibrio entre movilidad y productividad. Con pantallas que van de las 12,7 a las 14,6 pulgadas, estos dispositivos de tamaño XXL ofrecen un área de trabajo generosa sin sacrificar la portabilidad que define a las tablets. La propuesta de los dispositivos es clara: brindar una experiencia similar a la de una notebook tradicional, pero con versatilidad táctil y perfil delgado. Lo que distingue a estas tablets XXL es su capacidad para funcionar como verdaderos reemplazos de computadoras portátiles. De hecho, los fabricantes las complementan con accesorios como teclados magnéticos y stylus que les brindan versatilidad. Así, se convierten en herramientas útiles para profesionales que necesitan trabajar en diferentes entornos, desde la oficina hasta bares o en viajes. El rendimiento es uno de los pilares de estos equipos. Los procesadores de alta gama, como el M5 de Apple o a los más avanzados de Qualcomm y MediaTek, permiten ejecutar tareas exigentes como edición de video, diseño gráfico o multitarea intensiva con varias aplicaciones abiertas simultáneamente. Esta potencia bruta garantiza fluidez. En cuanto a las pantallas, la tecnología AMOLED y OLED se encuentran en los modelos de alta gama. Con frecuencias de actualización de 120 Hz, estos displays ofrecen no solo mucho brillo y precisión de color, sino también una experiencia visual fluida que resulta crucial tanto para la creación de contenido como para el entretenimiento. La capacidad de mostrar negros profundos y colores vibrantes convierte a estas tablets en opciones aptas para fotógrafos, diseñadores y editores de video. La autonomía es otro aspecto destacado. Baterías de alta capacidad, como los 11.600 mAh de la Samsung Tab S11 Ultra, permiten jornadas de trabajo sin necesidad de recarga. La ligereza juega un papel crucial en la propuesta de valor de estos dispositivos. Aunque tienen pantallas grandes, muchas tablets XXL pesan significativamente menos que notebooks de tamaño similar, típicamente entre 600 y 800 gramos. Esto las hace atractivas para usuarios que priorizan la movilidad sin renunciar a un área de trabajo amplia. La Samsung Tab S11 Ultra (14,6″, $ 3.549.999) es una propuesta ambiciosa que combina la pantalla más grande del segmento con su exclusivo modo DeX, que permite conectar un monitor y transformar el uso en una experiencia de escritorio completa con ventanas redimensionables y gestión avanzada de multitarea. Su stylus integrado y la certificación IP68 la posicionan como la opción más versátil para creativos y profesionales. Apple está presente con su iPad Pro de 8va generación ($ 3,9 millones) de 13 pulgadas, que ofrece gran rendimiento gracias a su chip M5, capaz de rivalizar con PC de escritorio. Su ecosistema de apps profesionales y la compatibilidad con el Apple Pencil de última generación la convierten en la referencia para artistas digitales. En tanto, Lenovo tiene a su Idea Tab Pro (12,7″, $ 879.999) como una alternativa equilibrada con un formato ligeramente más compacto, pero capaz. Destaca por su relación precio-prestaciones y por incluir un sistema de sonido con certificación Dolby Atmos, ideal para consumo multimedia y videoconferencias. Por otra parte, la TCL NXTPaper 14 (14,3″, $ 829.999) es una propuesta innovadora, que incorpora tecnología de pantalla NXTPaper que reduce la fatiga visual mediante una superficie mate que minimiza reflejos. Pensada específicamente para lectura intensiva y trabajo prolongado con documentos, ofrece una experiencia única para profesionales que pasan horas frente a la pantalla. Las tablets de gran formato son ideales para quienes valoran la movilidad por encima de todo, pero no quieren perder productividad. Pueden venir bien para profesionales creativos, ejecutivos que viajan, estudiantes y cualquiera que necesite un dispositivo adaptable a múltiples escenarios. Frente a tablets más pequeñas, ofrecen espacio para multitarea; frente a notebooks tradicionales, aportan versatilidad táctil y menor peso.