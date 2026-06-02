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Este lunes, 1 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2228 (El Cerro).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de junio

 222811° 9570
 2°241512° 6486
 3°646413° 5043
 4°239414° 1390
 5°678615° 8984
 6°415916° 4725
 7°200217° 4246
 8°174818° 8993
 9°909119° 3506
 10°232520° 1150

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¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas, ambición y los esfuerzos necesarios para superar obstáculos. La altura simboliza perspectiva y la necesidad de ganar claridad antes de decidir.

Si estás subiendo, indica proceso y perseverancia; en la cima, logro y visión; al pie, preparación o dudas. Las emociones del sueño definen si es reto, refugio o llamado a reconectar con tus raíces.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.