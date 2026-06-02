Este lunes, 1 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2228 (El Cerro).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de junio

1° 2228 11° 9570 2° 2415 12° 6486 3° 6464 13° 5043 4° 2394 14° 1390 5° 6786 15° 8984 6° 4159 16° 4725 7° 2002 17° 4246 8° 1748 18° 8993 9° 9091 19° 3506 10° 2325 20° 1150

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas, ambición y los esfuerzos necesarios para superar obstáculos. La altura simboliza perspectiva y la necesidad de ganar claridad antes de decidir.

Si estás subiendo, indica proceso y perseverancia; en la cima, logro y visión; al pie, preparación o dudas. Las emociones del sueño definen si es reto, refugio o llamado a reconectar con tus raíces.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.