Este lunes, 1 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2228 (El Cerro).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 1 de junio
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|2228
|11°
|9570
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|2415
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|6486
|3°
|6464
|13°
|5043
|4°
|2394
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|1390
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|6786
|15°
|8984
|6°
|4159
|16°
|4725
|7°
|2002
|17°
|4246
|8°
|1748
|18°
|8993
|9°
|9091
|19°
|3506
|10°
|2325
|20°
|1150
¿Qué significa soñar con El Cerro?
Soñar con El Cerro suele representar metas elevadas, ambición y los esfuerzos necesarios para superar obstáculos. La altura simboliza perspectiva y la necesidad de ganar claridad antes de decidir.
Si estás subiendo, indica proceso y perseverancia; en la cima, logro y visión; al pie, preparación o dudas. Las emociones del sueño definen si es reto, refugio o llamado a reconectar con tus raíces.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.