El gigante tecnológico chino Xiaomi anunció el inicio de una nueva etapa en el mercado argentino, con una estrategia de crecimiento a largo plazo que ahora está pensada mucho más allá de los smartphones. La compañía, que ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de fabricantes de celulares y el segundo en Latinoamérica, planea una expansión masiva de su portafolio local en los próximos dos años. “Algunos usuarios se quejaban de que Xiaomi tiene un montón de productos, pero no los veían mucho en el país. El hecho es que, hasta el momento, teníamos unas 97 referencias de productos (SKU) en el mercado argentino, pero en los próximos 2 años agregaremos 300 nuevas a nuestra oferta para satisfacer la demanda creciente de los consumidores”, anticipó Patrick Zhou, Country Manager de Xiaomi Argentina. De hecho, la expansión abarcará celulares, smartwatches, smart TVs, electrodomésticos de limpieza, de ambiente y de cocina, productos de cuidado personal, seguridad del hogar, monitores para gaming y hasta monopatines eléctricos, entre otros. Según planteó la compañía, la estrategia local se apoya en tres ejes centrales: accesibilidad, innovación aplicada al uso cotidiano y escalabilidad. “Argentina es un mercado estratégico para Xiaomi en la región. Iniciamos esta nueva etapa con un plan sólido, un portafolio robusto y una propuesta clara para los consumidores locales”, señaló Zhou, quien además subrayó que el objetivo no es únicamente vender dispositivos, sino construir una presencia de largo plazo en el país con garantía oficial y soporte local. En esa línea, la empresa de origen chino implementa un esquema de atención local que incluye garantía oficial de 24 meses en smartphones seleccionados, seguro de pantalla por 12 meses y un Contact Center para soporte y postventa. El marco conceptual que guía esta nueva etapa es la estrategia global de Xiaomi denominada Human × Car × Home, un enfoque que busca conectar de manera inteligente a las personas, los dispositivos y los espacios que habitan. Todos los productos conviven dentro de un mismo ecosistema y se gestionan desde el smartphone a través de HyperOS, el sistema operativo propio de la marca. En la práctica, esto significa que relojes inteligentes, cámaras de seguridad, aspiradoras robot, auriculares inalámbricos, anteojos inteligentes, monopatines y pequeños electrodomésticos de Xiaomi estarán ahora disponibles en el mercado local y se integrarán bajo una interfaz digital unificada. El puntapié de esta nueva etapa lo da la llegada de la serie REDMI Note 15 en todas sus versiones, con el futbolista Julián Álvarez, de la Selección, como embajador de la marca en el país. La línea apunta a ser una opción de “gama media premium” y combina durabilidad con especificaciones de alto nivel: resistencia a caídas, polvo y agua con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, cámara principal de hasta 200 megapíxeles con sensor Samsung y batería de hasta 6.580 mAh de larga duración. Los precios de lanzamiento, previstos para marzo, son los siguientes: el REDMI Note 15 saldrá a $ 749.999, el REDMI Note 15 Pro se venderá a $ 899.999 y el REDMI Note 15 Pro 5G a $ 1.099.999. Los dispositivos estarán disponibles en canales oficiales y en las páginas de venta online de cada modelo. La marca también anunció la disponibilidad en el país de los anteojos “Smart Audio Glasses” Mijia, que integran micrófono y auriculares en un mismo dispositivo, a partir de $ 479.999. En tanto, el monopatín Electric Scooter 6 es una novedad para la movilidad urbana que se vende a $ 1.999.999 y que se destaca por ofrecer una autonomía de 70 kilómetros. Asimismo, por el lado de los electrodomésticos, se destaca el arribo de la Dual Zone Air Fryer ($ 399.999), una freidora de aire que permite realizar dos platos diferentes al mismo tiempo y con diferentes temperaturas. Con esta hoja de ruta, Xiaomi apunta a consolidar su operación en la Argentina durante 2026 y convertir al país en uno de los nuevos pilares de su crecimiento regional, con una propuesta que combina smartphones, dispositivos conectados y servicio postventa oficial.