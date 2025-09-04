Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp aseguró que serán sustituidos por este dispositivo

El fin de la era de los teléfonos celulares se aproxima más rápido de lo que muchos piensan. Así lo declaró Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la empresa detrás de WhatsApp, Instagram y Facebook.



Zuckerberg afirmó en un evento reciente que los smartphones podrían ser sustituidos por las gafas de realidad aumentada, que desempeñarán un rol crucial en la nueva era de la transformación digital.



"Los celulares son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", comentó el gurú tecnológico. No obstante, la gran incógnita es cuándo los teléfonos dejarán de dominar el mundo de los gadgets .

La desaparición de los teléfonos móviles: predicciones de Zuckerberg

La predicción de Mark Zuckerberg sorprendió a muchos. Sus declaraciones se dieron en el Meta Connect 2024, donde presentó las nuevas gafas holográficas Meta Quest 3S, que tiene actualmente un costo de u$s 499,99 en Estados Unidos.

El Meta Quest 3S cuenta con 128 o 512 GB y una duración de 2,5 horas con una batería de 4324 mAh.

Gracias a su portabilidad y capacidad de conectarse a internet, estos lentes prometen cambiar la interacción entre los usuarios, tanto en la realidad visual como auditiva .

Además, el magnate afirmó que los celulares dejaron de evolucionar. "Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos, usarán sus gafas para todo", anticipó.

¿Por qué desaparecerán los celulares?

Entonces, ¿por qué las gafas inteligentes reemplazarán a estos dispositivos? " Podrás estar en un café y desplegar múltiples monitores de trabajo frente a ti, o incluso jugar un partido de Pong en una mesa virtual ", explicó Mark Zuckerberg como ejemplo.



Así, el referente tecnológico prevé que esta herramienta se convierta en la principal vía de comunicación y entretenimiento para los seres humanos en el corto plazo.

¿Qué le hace falta a este dispositivo para reemplazar a los celulares?

Por el momento, el dispositivo nuevo presentado por Zuckerberg no es capaz de reemplazar por completo a un smartphone, más allá de que incluya muchas de las funcionalidades de este dispositivo.

Una de las características que todavía no agregaron fueron las llamadas telefónicas o el envío de mensajes de texto de forma independiente. Y es que se requiere de la conectividad con un celular o una computadora para utilizar ciertas funciones.