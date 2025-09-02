El celular de Dios: hallaron un "smartphone" de más de 1000 años con inscripciones en árabe y hebreo

En la antigüedad, los estudiosos e intelectuales utilizaban herramientas para explorar su entorno y obtener certezas que fundamentaron la ciencia moderna. En este contexto, se halló un objeto singular que los investigadores han denominado como un "smartphone" de más de 1000 años.



Este artefacto antiguo fue encontrado por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante, en la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo en Verona, Italia. Este descubrimiento representa un valioso registro de intercambio científico entre árabes y judíos a lo largo de un milenio.

¿Qué hallazgo de hace mil años se ha comparado con el smartphone?

El astrolabio fue un notable artefacto astronómico que permitió identificar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Se estima que data del siglo III a.C., en la era de Apolonio de Perga.



En sus inicios, midió las distancias del sol y la luna a la tierra y luego catalogó cerca de 850 estrellas. También los eruditos musulmanes de la época lo usaron para localizar la Meca y establecer los periodos de oración, como indica el Corán.



A lo largo de este proceso, sufrió diversas modificaciones y adaptaciones, como la traducción del árabe al hebreo y la corrección de los valores de latitud de varias ciudades.

¿Cómo el dispositivo antiguo transformó comunidades y culturas?

La científica Gigante, quien descubrió el dispositivo, dijo que hacer las revisiones de latitud fue como agregar aplicaciones a su propio teléfono inteligente.



El comentario de la experta en astrolabios establece una comparación entre el uso más avanzado del invento antiguo. En particular, se refirió a la interacción que generó entre diversas comunidades y culturas antiguas.