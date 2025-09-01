Edición: Argentina
Casas de tecnología liquidan celulares desde $ 150.000: dónde y cómo comprar

Las principales cadenas de electrodomésticos del país lanzaron ofertas exclusivas para la compra de teléfonos celulares. ¿Hasta cuándo dura la promoción?

Fuente:Shutterstock
En esta noticia

Las principales casas de tecnología ya brindan descuentos de más de un 45% en la compra de teléfonos celulares y otros electrodomésticos. Las promociones estarán vigentes durante la primera semana de septiembre, ¿cómo comprar? 

Del 1 al 3 de septiembre se celebra la séptima edición de Electro Fans 2025, el evento de ventas de electrodomésticos más importantes del país, donde encontrarán ofertas exclusivas y hasta 12 cuotas sin interés.

Liquidan televisores y lavarropas al 45% de descuento solo por esta semana: dónde comprar

Liquidan celulares desde $ 200.000: dónde comprar

Fravega, Coopel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City se unieron a la nueva edición de Electro Fans 2025, con descuentos imperdibles en celulares, televisores, lavarropas, pequeños electrodomésticos y equipos de audio, entre otros. 

Por esta semana, los amantes de la tecnología podrán adquirir sus productos a precios excepcionales. Justamente, uno de los mayores descuentos estará en la compra de dispositivos móviles que van desde $ 150.000 hasta $ 300.000.

Ofertas en celulares. 

Ofertas de celulares en Fravega 


Por el Electro Fans 2025, Fravega liquidará celulares desde los $ 159.000 a través de su tienda online. Algunas de las promociones son:

  • Celular Motorola E15, 64GB: $ 159.999, con un 11% de descuento y 6 cuotas sin interés. 
  • Celular Motorola G05 - 64GB: $ 169.999, con un 19% de descuento y 6 cuotas sin interés.
  • Celular Samsung Galaxy A06 - 64 GB: $ 169.999, con un 34% de descuento y 9 cuotas sin interés.
  • Celular Samsung Galaxy A06 - 128 GB: $ 229.999, a un 38% de descuento y 9 cuotas sin interés. 
  • Celular Samsung Galaxy A15 LTE - 128 GB $ 299.000, con un 31% de descuento y 6 cuotas sin interés.
  • Celular Motorola G35 5G: $ 349.999, con un 12% de descuento y 9 cuotas sin interés.

Ofertas de celulares en Cetrogar

La cadena de tecnología también brindará promociones exclusivas en celulares. Algunas de las ofertas vigentes son:

  • Celular Motorola G05 64 GB: $ 169.999, con 19% de descuento y 6 cuotas sin interés
  • Celular Nubia Pop Art: $ 199.999, con 18% de descuento y 6 cuotas sin interés
  • Celular Nubia Margarita 128 GB: $ 209.999, con un 14% de descuento y 6 cuotas sin interés.
  • Celular Samsung Galaxy A06, 128 GB: $ 229.999, con un 28% de descuento y 6 cuotas sin interés
  • Celular Tecno Mobile KL5 Spark 256 GB: $ 249.999, con un 38% de descuento y 6 cuotas sin interés
  • Celular Samsung Galaxy A15 128 GB: $ 249.999, con un 43% de descuento
  • Celular Xiaomi Redmi 256 GB: $ 274.999, con un 31% de descuento.

Electro Fans 2025: cuándo y dónde comprar electrodomésticos en promoción

Las ofertas estarán disponibles desde el 1 al 3 de septiembre en el sitio oficial de las compañías como en las tiendas físicas del país.

Para conocer todas las promociones vigentes en tecnología y electrodomésticos podrán ingresar a la página web www.electrofans.com.ar y visibilizar cuáles serán los descuentos exclusivos durante la campaña.

