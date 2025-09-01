Casas de tecnología liquidan celulares desde $ 150.000: dónde y cómo comprar
Las principales cadenas de electrodomésticos del país lanzaron ofertas exclusivas para la compra de teléfonos celulares. ¿Hasta cuándo dura la promoción?
Las principales casas de tecnología ya brindan descuentos de más de un 45% en la compra de teléfonos celulares y otros electrodomésticos. Las promociones estarán vigentes durante la primera semana de septiembre, ¿cómo comprar?
Del 1 al 3 de septiembre se celebra la séptima edición de Electro Fans 2025, el evento de ventas de electrodomésticos más importantes del país, donde encontrarán ofertas exclusivas y hasta 12 cuotas sin interés.
Fravega, Coopel, Cetrogar, Megatone.net, Casa del Audio, Hendel y One City se unieron a la nueva edición de Electro Fans 2025, con descuentos imperdibles en celulares, televisores, lavarropas, pequeños electrodomésticos y equipos de audio, entre otros.
Por esta semana, los amantes de la tecnología podrán adquirir sus productos a precios excepcionales. Justamente, uno de los mayores descuentos estará en la compra de dispositivos móviles que van desde $ 150.000 hasta $ 300.000.
Ofertas de celulares en Fravega
Por el Electro Fans 2025, Fravega liquidará celulares desde los $ 159.000 a través de su tienda online. Algunas de las promociones son:
- Celular Motorola E15, 64GB: $ 159.999, con un 11% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Celular Motorola G05 - 64GB: $ 169.999, con un 19% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Celular Samsung Galaxy A06 - 64 GB: $ 169.999, con un 34% de descuento y 9 cuotas sin interés.
- Celular Samsung Galaxy A06 - 128 GB: $ 229.999, a un 38% de descuento y 9 cuotas sin interés.
- Celular Samsung Galaxy A15 LTE - 128 GB $ 299.000, con un 31% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Celular Motorola G35 5G: $ 349.999, con un 12% de descuento y 9 cuotas sin interés.
Ofertas de celulares en Cetrogar
La cadena de tecnología también brindará promociones exclusivas en celulares. Algunas de las ofertas vigentes son:
- Celular Motorola G05 64 GB: $ 169.999, con 19% de descuento y 6 cuotas sin interés
- Celular Nubia Pop Art: $ 199.999, con 18% de descuento y 6 cuotas sin interés
- Celular Nubia Margarita 128 GB: $ 209.999, con un 14% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Celular Samsung Galaxy A06, 128 GB: $ 229.999, con un 28% de descuento y 6 cuotas sin interés
- Celular Tecno Mobile KL5 Spark 256 GB: $ 249.999, con un 38% de descuento y 6 cuotas sin interés
- Celular Samsung Galaxy A15 128 GB: $ 249.999, con un 43% de descuento
- Celular Xiaomi Redmi 256 GB: $ 274.999, con un 31% de descuento.
Electro Fans 2025: cuándo y dónde comprar electrodomésticos en promoción
Las ofertas estarán disponibles desde el 1 al 3 de septiembre en el sitio oficial de las compañías como en las tiendas físicas del país.
Para conocer todas las promociones vigentes en tecnología y electrodomésticos podrán ingresar a la página web www.electrofans.com.ar y visibilizar cuáles serán los descuentos exclusivos durante la campaña.
