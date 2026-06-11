Tener una conexión a una red Wi-Fi es esencial para disfrutar de un acceso rápido e ininterrumpido a internet. Aunque la mayoría de los usuarios de teléfonos móviles disponen de datos móviles, en ocasiones, la señal es deficiente.

De hecho, la conectividad Wi-Fi posibilita la realización de descargas de archivos y videos pesados sin que esto signifique un consumo elevado de la cuota mensual de datos móviles. Esta tecnología también demanda menos energía, lo cual podría contribuir a extender la duración de la batería del dispositivo móvil.

Entonces, ¿cómo conectarse a una red Wi-Fi si no se conoce la contraseña? Esta es una circunstancia que los usuarios enfrentan a menudo y existen varias soluciones para abordar este problema, las cuales se describen a continuación.

Cómo conectarse al Wi‑Fi sin contraseña

En la actualidad, la vasta mayoría de los módems y routers vienen acompañados de un código QR que integra tanto el nombre de la red inalámbrica como su contraseña. La representación del QR suele encontrarse impresa en la parte frontal del dispositivo o, en ocasiones, se halla oculta en su parte inferior.

Al escanear el código QR utilizando la cámara del teléfono móvil, el sistema requerirá la confirmación del usuario para establecer la conexión a la red. Aceptar será suficiente para comenzar a disfrutar del Wi-Fi. Es relevante considerar que este procedimiento no será efectivo si el dueño del router optó por modificar la contraseña manualmente y no ha impreso un nuevo código QR.

Conectarse a Wi-Fi con código QR fácilmente

Si otra persona ya está conectada a la red Wi-Fi que se desea acceder, será suficiente con compartir un código QR para establecer una conexión rápida.

Para llevar a cabo este proceso, es necesario ingresar en "Configuración" del dispositivo Android y, posteriormente, en el apartado "Wi-Fi“. En este lugar, se podrá seleccionar la red a la que se está conectado. A continuación, aparecerá una pantalla con los detalles de la conexión, donde se encontrará un botón ”Compartir“. Simplemente es preciso presionarlo para visualizar el código QR que permitirá unirse rápidamente a la red.

Cómo conectar el Wi-Fi sin contraseña con el botón WPS del router

Muchos routers lanzados desde 2007 incluyen un botón denominado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que facilita el establecimiento de una conexión sin la necesidad de introducir una contraseña.

Para beneficiarse de esta tecnología, es necesario acceder a la configuración de “Redes e Internet” en el dispositivo móvil. En este apartado, se deberá buscar "Wi-Fi" y seleccionar “Ajustes avanzados”, donde se podrá hacer clic en "Botón WPS“.

Luego de llevar a cabo la acción anterior en el teléfono, será preciso dirigirse al router y presionar el botón físico WPS (en ocasiones, se requiere mantenerlo presionado durante unos segundos). De este modo, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión se establecerá exitosamente.

Avances en conectividad: fácil acceso a Wi-Fi sin contraseñas

La implementación de nuevas tecnologías en la conectividad ha facilitado el acceso a redes Wi-Fi de manera rápida y efectiva. Tras la popularización del código QR y el botón WPS en dispositivos modernos, los usuarios pueden conectar sus dispositivos sin complicaciones, logrando así un ingreso a Internet sin necesidad de recordar contraseñas. Esta evolución representa un avance significativo en la manera de acceder a la conectividad, especialmente para aquellos menos familiarizados con la tecnología.

Además, los expertos destacan que compartir el código QR no solo simplifica la conexión, sino que también mejora la experiencia de navegación. Al eliminar la necesidad de contraseñas complejas, se fomenta un uso más amplio de la red, lo que provoca un aumento en la demanda de servicios de Internet y un impulso en el desarrollo de infraestructuras de conectividad más robustas.