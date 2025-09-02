Llega el reemplazo de Magis TV: esta es la nueva plataforma 100% legal y gratis

El contenido de streaming resulta cada vez más costoso y con la variedad de plataformas que ofrecen distintas películas, series y hasta videojuegos, los usuarios buscan alternativas más económicas para poder acceder.

En esa búsqueda se posicionó Magis TV como una aplicación que permite acceder a todo tipo de contenido sin suscripción, desde televisión en vivo y partidos de fútbol, hasta películas recién estrenadas.

Sin embargo, esta opción se convierte también en un riesgo para los usuarios. Primero, porque no es legal. Segundo, porque puede exponer los datos de quienes se registren. Es así que aparece otra alternativa mucho más segura e igualmente conveniente.

Una alternativa legal y segura para compartir cuentas de plataformas como Netflix, Spotify o Microsoft 365 con personas que no necesariamente forman parte de la misma familia está ganando cada vez más adeptos.

Esta propuesta despierta interés por su enfoque colaborativo, su sistema de reputación y sus mecanismos de protección para quienes participan. Se trata de Lank, que apuesta por aprovechar los planes multiusuario ya disponibles, sin alterar los términos de servicio ni poner en riesgo la seguridad de las cuentas.

Cómo funciona Lank, el reemplazo de Magis TV

El funcionamiento de Lank es simple. Esta plataforma actúa como intermediaria entre quienes tienen una suscripción con espacios disponibles y aquellos que buscan acceder a ese mismo servicio sin pagar el abono completo. Así logra distribuir el costo total entre varios usuarios, sin infringir reglas ni modificar las cuentas originales.

El sistema permite armar grupos de consumo compartido en servicios como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Spotify, YouTube Premium, Microsoft 365 y otros.

A través de Lank, se facilita tanto la búsqueda de usuarios como la organización de los pagos, que pasan primero por la plataforma antes de llegar al administrador del grupo. Esta medida ayuda a garantizar que el dinero se transfiera de forma correcta y que nadie se quede sin acceso.

La herramienta incorpora un sistema de "coronas" para calificar a los participantes, lo que brinda más confianza al momento de elegir con quién compartir.