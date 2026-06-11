Ya queca pocos días para que Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inicie en el país la suspensión de líneas celulares que no cumplan con la ley, pero antes de entrar en pánico, la CRT aclara que los únicos mexicanos que no tendrán que volver a registrar su celular son los usuarios con líneas de pospago que ya están correctamente registradas a su nombre. Esto se debe a que, al contratar un plan mensual, la compañía telefónica vinculó previamente la línea con la identidad del titular.

En estos casos, la CRT y operadores explican que no es necesario realizar un trámite adicional para conservar el servicio. Por ello, quienes tengan una línea de plan pospago debidamente registrada no enfrentarán una suspensión relacionada con el nuevo proceso de validación.

Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Gobierno de México

Por qué las líneas de pospago están exentas de un nuevo registro

Una línea de pospago es aquella que funciona mediante un plan mensual fijo contratado con una empresa telefónica. Durante ese proceso, el usuario proporciona documentación de identificación y la línea queda asociada oficialmente a su nombre.

Por esa razón, las compañías ya cuentan con los datos necesarios del titular. Las personas que tengan dudas sobre el estatus de su línea pueden verificar la información en los portales de operadores como Telcel, AT&T, Movistar, Bait, CFE Telecom u OXXO CEL.

Confrimado: Comisión Reguladora de Telecomunicaciones supenderá líneas prepago sin registro ante las telefonías.

Quiénes sí están obligados a completar el registro

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los usuarios que deban registrar o actualizar sus datos tendrán que vincular su número telefónico con la CURP y una identificación vigente mediante los canales oficiales habilitados por cada operador.