Un exchange de criptomonedas es una plataforma digital que permite comprar, vender e intercambiar activos virtuales como Bitcoin, Ethereum o stablecoins por monedas fiat o entre sí. Funcionan como mercados centralizados (CEX) o descentralizados (DEX), donde los usuarios depositan fondos, operan y retiran criptoactivos. Existen dos categorías principales. Los centralizados (CEX), como Binance o Kraken, actúan como intermediarios que custodian los fondos y facilitan transacciones rápidas, ideales para principiantes. Los descentralizados (DEX), como Uniswap, eliminan intermediarios mediante contratos inteligentes en blockchain, ofreciendo mayor control pero menor usabilidad. En Argentina, el auge de las cripto responde a la inflación y la dolarización informal, con plataformas P2P populares para depósitos vía Mercado Pago o transferencias bancarias. Elegir un exchange de criptomonedas seguro resulta crucial ante riesgos de hackeos, como el colapso de FTX en 2022. Para usuarios argentinos, se recomienda priorizar plataformas registradas como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la CNV (Comisión Nacional de Valores), lo que garantiza cumplimiento normativo, trazabilidad y protección mínima. Es esencial verificar la inscripción en el registro público de la CNV y que la razón social coincida con la marca. Se deben evaluar los siguientes elementos para elegir un exchange seguro y minimizar riesgos: Se sugiere investigar reseñas en sitios como CER.live para puntuaciones de seguridad. Los usuarios deben comenzar con depósitos pequeños, activar todas las seguridades y utilizar wallets externas para holdings largos. Algunos expertos afirman que ningún exchange es 100% inmune. En base a eso, la regla fundamental es no invertir lo que no se pueda perder. En resumen, un buen exchange combina regulación local como PSAV, pruebas de reservas y capas de seguridad proactivas para operar con confianza.