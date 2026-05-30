En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este sábado, 30 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 61,05 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,08% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con una variación del 1 positivo. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda del activo.

La cotización de Litecoin muestra una evolución débil: en la última semana cayó -0.42%, lo que sugiere estabilidad relativa con sesgo bajista, mientras que en el último año acumula una variación de -54.64%, reflejando una rentabilidad claramente negativa para los tenedores de largo plazo; en conjunto, el desempeño indica presión vendedora sostenida y una recuperación aún limitada.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana se sitúa en 14.22%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 53.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.