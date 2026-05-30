En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 30 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 358,18 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,82% en comparación con el día pasado.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro. Esto sugiere que la demanda por Bitcoin Cash ha aumentado, lo que puede atraer a más inversores.

Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista: en la última semana su cotización retrocedió un -12.44% y, en el último año, acumula un -49.44%, lo que implica una rentabilidad negativa en ambos periodos y refleja presión vendedora y elevada volatilidad en el activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 66.36%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 53.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su precio.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 348,4 euros.