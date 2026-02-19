El mercado de las criptomonedas avanza a pasos agigantados en la Argentina, al punto que se estima que hay alrededor de 10 millones de cuentas abiertas que operan activos digitales en el territorio nacional. A pesar de la extensa popularidad de los tokens, todavía hay varias personas que se muestran reacias frente a esta alternativa de inversión; en gran parte por el temor a la volatilidad inherente del ecosistema y a la falta de conocimiento técnico que caracteriza a este negocio. Sin embargo, existe una técnica ideal para aquellos novatos que desean incursionar en las cripto de forma sencilla y con resultados prometedores. Estamos hablando de la estrategia de copy trading. ¿De qué se trata? El copy trading, también conocido como trading social, es una estrategia de inversión que consiste en copiar automáticamente las operaciones realizadas por otros traders, en tiempo real. Así, las personas con menos experiencia en el rubro pueden beneficiarse de los conocimientos de los participantes del mercado con una extensa trayectoria. Generalmente, se trata de figuras reconocidas dentro del ecosistema, que se encargan de realizar análisis detallados del mercado para entonces tomar decisiones con mayor potencial de éxito. Las plataformas de copy trading generalmente automatizan el proceso de copia y hasta siguen la misma proporción que los “inversores líderes”; esto quiere decir que si un trader profesional realiza una operación con el 2% de su capital, la misma proporción se aplicará a la cuenta del inversor que lo imita. Incluso se puede aplicar esta metodología financiera con las famosas stablecoins o “cripto dólares”, para obtener rendimientos en la misma moneda. Se trata de activos digitales especialmente diseñados para minimizar la volatilidad mediante la vinculación con el dólar. Tal es el caso de USDT, USDC o DAI, entre los ejemplares más reconocidos. Para poner a prueba esta técnica, los inversores pueden acudir a los principales exchanges (plataformas de critpomonedas) que operan en el país.