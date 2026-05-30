En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 30 de mayo de 2026 en España es de 2.357,95 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,58%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum podría estar recuperando valor mientras que el euro se encuentra en un período de consolidación.

En la última semana, Ethereum cayó un -4.08% y en el último año acumula un -55.27%, lo que refleja una evolución claramente bajista y una rentabilidad negativa para los tenedores de largo plazo, subrayando la volatilidad y el riesgo del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 19.77 %, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 57.50 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.