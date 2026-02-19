Los dólares del colchón empezarán a fluir hacia el mercado de capitales. Tras la aprobación y reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio este jueves un nuevo paso, al publicar una Resolución General que autoriza a quienes hayan optado por el “Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias” a operar y transferir acciones, bonos, obligaciones negociables, suscribir fondos comunes de inversión y, también, criptomonedas. El regulador autorizó los depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los ALyC, de los agentes intervinientes en la colocación de FCI y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Además, permitió realizar transferencias de valores negociables desde y hacia subcuentas comitentes abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los agentes intervinientes en la colocación de FCI o en los ALyC. La CNV también adecuó la norma para que los que se adhieran a la ley puedan transferir activos virtuales desde y hacia cuentas abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los PSAV. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida: “A partir de este cambio normativo de la CNV, los ALyC podrán captar “dólares del colchón”. El objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas / inversores". “El desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, crucial para el crecimiento económico sostenido de nuestro país”, consideró Caputo. Por su parte, el presidente de la CNV, Roberto Silva, también destacó que “el ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”. El regulador aclaró que para transferir activos “las jurisdicciones de origen de las subcuentas comitentes o cuentas mencionadas no deberán pertenecer al listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal -en los términos del artículo 24 del Anexo Integrante del Decreto N° 862/2019- ni ser consideradas jurisdicciones de Alto Riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.