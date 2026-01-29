En esta noticia Rendimientos fáciles con cripto

El exchange de criptomonedas Binance anunció el lanzamiento de las transferencias locales directas en dólares estadounidenses (USD) desde cuentas bancarias argentinas.

Gracias a esta novedad, a partir de esta semana, los usuarios podrán transferir sus dólares desde su banco local directamente a Binance, convertirlos automáticamente en criptomonedas sin pagar comisiones, y comenzar a generar rendimientos pasivos de hasta un 21,5% anual (APR) con la función Buy & Earn (promoción lanzamiento).

“Con esta nueva funcionalidad desarrollada junto al banco Coinag, Binance hace posible comprar USDC (una stablecoin vinculada al dólar) usando la cuenta bancaria local en USD sin comisiones, convertir dólares en stablecoins y acceder a los beneficios que trae la tecnología blockchain para el uso de dólares digitales (acceso 24x7, posibilidad de pagar vía QR directamente desde dólares digitales, pagos y transferencias ilimitadas y con bajos costos a cualquier lugar del mundo, entre otros.

“Luego de los recientes lanzamientos de los pagos con QR, la integración para el pago con Pix en Brasil y el lanzamiento del servicio de depósitos y retiros directos en dólares para cuentas en el exterior a través de BPay Global, seguimos sumando nuevas soluciones a nuestro portfolio de productos para dar respuesta a las necesidades cotidianas de individuos e instituciones. Todas estas innovaciones ofrecen mejoras reales en tiempos, costos y eficiencia que impactan de manera cualitativa en el modo de mover y utilizar el dinero globalmente, sin restricciones de días ni horarios”, destacó Andrés Ondarra, gerente general de Binance para Argentina y Cono Sur.

Ahora, los argentinos pueden transferir dólares desde su cuenta bancaria a su cuenta de Binance.

Además de la conversión sin costos, los usuarios podrán activar la función Buy & Earn para empezar a generar hasta un 21,5% de rendimiento anual automáticamente (promoción lanzamiento), haciendo que sus dólares digitales trabajen para ellos y crezcan sus activos de forma sencilla y segura.

De este modo, los usuarios pueden mover sus dólares y convertidos en cripto libremente, sin limitaciones de días u horarios, y volver a convertirlos a dólares cuando lo deseen. Además, podrán usar sus dólares digitales en Binance para pagar con QR desde la app de Binance.