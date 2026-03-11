WhatsApp, la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo, acaba de dar un paso que millones de familias estaban esperando. La compañía anunció el lanzamiento de las cuentas administradas por padres, una nueva función pensada especialmente para que los menores de 13 años puedan dar sus primeros pasos en el mundo de la mensajería digital de forma segura, con la guía y el control directo de sus progenitores o tutores. La novedad fue desarrollada en respuesta directa a los pedidos de las familias, quienes reclamaban una experiencia adaptada para los preadolescentes que ya quieren sumarse a la aplicación que usan sus familiares y amigos. El proceso de configuración requiere que el padre, madre o tutor esté presente con ambos dispositivos: el propio y el del preadolescente. A través de un sencillo proceso de vinculación de cuentas, el adulto queda conectado a la cuenta del menor y puede supervisarla desde su propio teléfono celular. Una vez configurada la cuenta, los padres podrán: Uno de los puntos más destacados de la nueva función es que todos los controles parentales están protegidos por un PIN exclusivo para los padres, que se configura en el dispositivo administrado. Esto garantiza que solo los adultos puedan modificar los ajustes de privacidad y personalizar la experiencia según las necesidades de cada familia. Además, WhatsApp asegura que la privacidad de las conversaciones no se ve comprometida: todos los chats siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera la propia plataforma, puede leer o escuchar las conversaciones personales. WhatsApp lleva años siendo el corazón de la comunicación familiar: desde coordinar planes después del colegio hasta avisar que uno llegó sano a casa. Con esta nueva función, la plataforma busca extender ese rol también hacia los más jóvenes del hogar, pero con los resguardos necesarios. La compañía indicó que las cuentas administradas se irán implementando gradualmente durante los próximos meses e invitó a los usuarios a compartir sus experiencias para continuar mejorando la herramienta.