En la actualidad, no se puede dejar de lado la relevancia de los celulares para la comunicación, el trabajo y el entretenimiento. Gracias a sus potencialidades ya forman parte de las rutinas productivas o de ocio de muchas personas y es casi imposible evitarlos. Sin embargo, lo anterior lleva a que ciertos usuarios utilicen desmedidamente estos dispositivos. A causa de esto, el propio Bill Gates, cofundador de Microsoft y un gran referente de los aspectos tecnológicos, aseguró que debemos dejar a un lado los smartphones. Si bien el magante no desconoció el valor de los smartphones, señaló, en diálogo con The Mirror, que durante los almuerzos o cenas familiares es conveniente olvidarse de la tecnología y conectar entre los pares. Bill Gates afirmó que las tecnologías modernas -en este caso los celulares- limitan y reducen las interacciones entre los humanos. No solo por el hecho de estar "pegados a una pantalla“, sino por la molestia que puede ocasionar el sonido de las notificaciones cuando recibimos un mensaje. Si bien cuando Gates era joven no existían estos dispositivos, lo cierto es que tampoco se exponía a distracciones como la música o televisión, ya que se anteponían sus intereses. “No tenemos teléfonos móviles en la mesa cuando comemos, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los habían adquirido antes", afirmó el cofundador de Microsoft. De acuerdo con su visión, en medio de un boom tecnológico hay que priorizar la socialización con el resto de las personas y no adentrarse en una realidad virtual y totalmente paralela a lo cotidiano y los afectos familiares.