WhatsApp atraviesa una etapa de cambios profundos en su modelo de negocio. Tras más de una década de funcionamiento gratuito, la aplicación de mensajería comenzó a dar señales de una nueva estrategia orientada a la monetización, un camino que hasta hace poco parecía lejano para la plataforma.

El primer paso se dio meses atrás, cuando la app incorporó anuncios publicitarios por primera vez desde su lanzamiento en 2009. A diferencia de otras redes sociales, la publicidad no se integró dentro de los chats privados, sino que quedó limitada a los apartados de Estados y Canales, agrupados en la pestaña “Novedades”.

Ahora, distintos reportes sugieren que la compañía busca avanzar un paso más.

Un posible modelo de suscripción paga

Según información publicada por los sitios especializados WABetaInfo y Android Authority, Meta estaría evaluando la implementación de un sistema de suscripción mensual para WhatsApp. La iniciativa apunta a profundizar la monetización de una aplicación que ya supera los 3.000 millones de usuarios a nivel global.

La lógica detrás de este modelo no estaría vinculada a funciones exclusivas ni a herramientas avanzadas, como ocurre en otras plataformas, sino a un beneficio concreto: eliminar por completo la publicidad.

Qué incluiría el WhatsApp pago

De acuerdo con los reportes, la versión paga no sumaría nuevas prestaciones técnicas. En cambio, ofrecería una experiencia sin anuncios, una propuesta similar a la que utilizan servicios como Spotify en sus planes premium.

Actualmente, los avisos publicitarios solo aparecen en la sección “Novedades”, donde conviven los Estados y los Canales, y su despliegue todavía se encuentra limitado a algunos países.

Quiénes deberían pagar y quiénes no

Uno de los puntos clave del posible cambio es que la suscripción sería opcional. Es decir, quienes prefieran continuar usando WhatsApp de manera gratuita podrían hacerlo, aunque sin la opción de eliminar los anuncios.

Otra alternativa que se encuentra bajo análisis es que el modelo pago se implemente solo en determinadas regiones, como Europa y el Reino Unido, donde las regulaciones obligan a las plataformas digitales a ofrecer versiones sin publicidad como opción para los usuarios.

Cuándo podría llegar la versión paga de WhatsApp

El proyecto se encuentra en una etapa experimental y en pleno desarrollo. Como sucede con otras funciones que pasan primero por versiones beta, las pruebas permitirán evaluar el funcionamiento del sistema antes de una eventual implementación a gran escala.

Por ahora, Meta no realizó anuncios oficiales al respecto. Sin embargo, de concretarse, la suscripción marcaría un cambio histórico en WhatsApp, una aplicación que durante más de diez años se mantuvo gratuita y prácticamente libre de anuncios.