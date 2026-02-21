En la actualidad, WhatsApp se ha establecido como la aplicación de mensajería instantánea más prevalente a nivel global. Según los datos de Statista correspondientes a marzo de 2025, se registraron más de 3.000 millones de usuarios activos. Sin embargo, más allá de las ventajas que proporciona esta herramienta al facilitar una comunicación ágil con personas en diversas ubicaciones, los ciberdelincuentes han sabido aprovechar la confianza de los usuarios para sustraer información a través de una estafa que se ha vuelto cada vez más habitual. Lo más preocupante es que no es necesario ser un experto para replicar este novedoso método de fraude virtual. De acuerdo con la información proporcionada por la página web especializada en tecnología Computer Hoy, los ciberdelincuentes están empleando los códigos de verificación para acceder a las cuentas de los usuarios, sustraer sus datos personales, extorsionarlos e incluso contactar a su círculo cercano para solicitarles dinero. Para llevar a cabo este fraude, los delincuentes únicamente requieren el número de teléfono de la víctima. Una vez que obtienen el contacto, inician el ataque generando un código legítimo que se envía al dispositivo a través de un mensaje de texto. Tras recibir la clave, la persona afectada recibirá un mensaje por WhatsApp del estafador solicitándole que lo reenvíe. Para ello, suelen hacerse pasar por alguien conocido, utilizando alguna excusa válida para justificar el número desconocido. Evitar ser víctima de este tipo de estafas es, a diferencia de los virus o malwares, un proceso relativamente sencillo. Es fundamental que las personas se mantengan alerta ante los mensajes que reciben y que comprendan el modus operandi de los delincuentes con antelación. Si se recibe un código de verificación inusual, es aconsejable no compartirlo con ninguna persona, incluso si se trata de un conocido. Esto es especialmente relevante si el mensaje presenta un tono de urgencia, lo que debería activar las alertas pertinentes. Es fundamental seguir ciertas pautas para garantizar la seguridad en las comunicaciones. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave: La implementación de estas medidas puede contribuir significativamente a la protección de la información personal y a la prevención de fraudes. Es esencial estar alerta y actuar con precaución ante situaciones inusuales.