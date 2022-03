Netflix compró una empresa finlandesa para ganar en lo único que le falta: de qué se trata

La plataforma de streaming Netflix adquirió la desarrolladora de videojuegos finlandesa Next Games por $ 65 millones de euros, unos u$s 71,9 millones.

Según trascendió, la compañía pagará $ 2,10 euros por acción por Next Games.

Next Games es una empresa que triunfó en el segmento de los videojuegos a escala internacional luego de crear un juego de la popular serie Stranger Things. En esta línea, el acuerdo se produce justo cuando Netflix se prepara para lanzar la cuarta temporada del drama televisivo Stranger Things.

En noviembre del año pasado, Netflix anunció que los usuarios de la plataforma móvil podrán jugar videojuegos. Es decir, todas aquellas personas que tengan la plataforma de streaming descargada en su teléfono celular, podrán jugar juegos sin límites y de manera gratuita.

Netflix

Para expandir este servicio, la empresa compró Next Games y ahora apuesta a expandir las capacidades internas de su estudio de videojuegos.

"La velocidad de consolidación en la industria de los juegos y el entretenimiento se está acelerando y la junta directiva ve un claro beneficio para Next Games al unir fuerzas con una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo", dijo Pietri Niemi, presidente de la junta directiva de Next Games.



Mike Verdu, vicepresidente de juegos de Netflix, señaló que la desarrolladora de juegos tenía "un equipo de gestión experimentado, un sólido historial con juegos móviles basados en franquicias de entretenimiento y sólidas capacidades operativas".

Otras compras que sacudieron la industria de los videojuegos

La compra de Netflix es la cuarta que se realiza en el mundo de los videojuegos en un mes.

El 10 de enero, Take Two Interactive Corp. adquirió a Zynga Inc., una empresa que se dedica específicamente al desarrollo de juegos para teléfonos celulares, por un total de US$ 12.700 millones en efectivo; yMicrosoft anunció la compra oficial de Activision Blizzard.

A principios de febrero, Sony anunció la adquisición del desarrollador estadounidense de videojuegos Bungie por u$s 3.600 millones para fortalecer su estudio de creación de juegos.