Google paga 5 millones de dólares a quienes resuelvan este desafío

La computación cuántica representa una revolución en desarrollo que promete transformar radicalmente la forma en que procesamos y analizamos información. A medida que numerosas empresas pioneras avanzan en esta línea, la emoción y el potencial son palpables. Sin embargo, los casos de uso y las aplicaciones concretas de esta tecnología aún están por descubrirse y comprenderse plenamente.

Incluso el gigante tecnológico Google asegura que hay mucho por destramar en este rubro y, en este sentido, lanzó el concurso Aplicaciones cuánticas XPRIZE junto con el Anticipador de Ciencia y Diplomacia de Ginebra (GESDA).

Con un premio de u$s 5 millones en juego, los participantes competirán para desarrollar algoritmos de computación cuántica que puedan ser implementados en el presente o futuro para alcanzar objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). A continuación, todos los detalles.

Concurso de Google: de qué se trata y quiénes pueden participar

El pasado lunes 4 de marzo se dio inicio a la competencia global de 3 años que tiene como objetivo demostrar las aplicaciones de la computación cuántica para resolver desafíos del mundo real.

"Si bien hay muchas razones para ser optimistas sobre el potencial de la computación cuántica, todavía estamos algo a oscuras sobre el alcance total de cómo, cuándo y para qué problemas del mundo real esta tecnología resultará más transformadora", escribió Google en un comunicado.

Equipos de investigación de universidades, empresas, organizaciones sin fines de lucro y personas expertas en la materia se presentará ante un jurado y describirán una aplicación socialmente beneficiosa que pretenden resolver. Además, proporcionarán un análisis de cuánto tiempo necesitaría ejecutarse su algoritmo en una computadora cuántica antes de llegar a una solución.

Según detalló la tecnológica de California, hasta 20 equipos compartirán un premio de u$s 1 millón y avanzarán a la final. Los equipos semifinalistas describirán las especificaciones de hardware necesarias para ejecutar su algoritmo cuántico, proporcionarán pruebas de que es más rápido y/o más preciso que una solución informática clásica y proyectarán el impacto positivo que tendría en la sociedad en general si pudiera implementarse en hardware cuántico real. Se asignará una bolsa de u$s 3 millones entre hasta 3 ganadores del gran premio, y u$s 1 millón se dividirá entre los segundos lugares.