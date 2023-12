Computación cuántica: el gran punto de inflexión que se viene

Queda claro que la inteligencia artificial (IA) ocupó el puesto como la tecnología más revolucionaria e impactante de 2023. Pero mientras que esta herramienta acapara todos los titulares y las agendas de las grandes corporaciones, un nuevo paradigma para la computación avanza silenciosamente y promete soluciones concretas para algunos de los problemas más latentes de la humanidad.

Se trata de la computación cuántica que, en palabras sencillas, es un campo que utiliza las leyes de la mecánica cuántica para crear una supercomputadora capaz de procesar información de manera increíblemente rápida. "Se obtienen resultados mucho mejores y más rápidos, para determinados problemas que no podría resolver un computador normal", señaló Lluis Quiles Ardila, director de inteligencia artificial de la consultora multinacional NTT DATA.

Aunque esta ciencia todavía está en desarrollo y enfrenta desafíos técnicos significativos, su potencial revolucionario se materializa lentamente e incentiva a gobiernos y grandes empresas a movilizar u$s 2 mil millones al año para propulsar su investigación y aplicación.

"El futuro ya está acá. Esto ya es una realidad; hay muchas cosas que en el mercado ya se están haciendo con computación cuántica. Es verdad, no es algo que se puede implementar de forma estructural pero si ya hay investigación y ninguna empresa podrá mantenerse competitiva si no explora esta tecnología para el 2035", comentó Evandro Armelin, Head of Data & Analytics de NTT DATA.



Casos de uso y potenciales beneficios

Desde la firma especializada en servicios de tecnología aseguraron que los superordenadores no tendrán una aplicación general; es decir, no serán como las computadoras normales que cualquier individuo puede adquirir y usar cotidianamente. Sin embargo, el alcance de la computación cuántica no discriminará en cuanto a sus efectos e impactará sobre cada una de las persona en este mundo.

En el ámbito de la salud, por ejemplo, generará avances en la velocidad y la precisión de los diagnósticos médicos, simulará moléculas complejas para la investigación farmacéutica y optimizará los algoritmos de machine learning para el análisis genómico.

Producirá técnicas avanzadas para solucionar problemas demográficos, como la previsión de crecimiento poblacional y la consecuente demanda alimentaria y planificación agrícola. En efecto, optimizará los procesos logísticos para una distribución eficiente de los alimentos, de acuerdo al pronóstico de NTT Data.

La computación cuántica también ocupará un rol importante en la batalla contra el cambio climático, con nuevos procesos de producción y distribución de energía, desarrollo de materiales más eficientes para su almacenamiento o la investigación de nuevas fuentes de energía.

Pero lo más importante es que esta tecnología abre una puerta a toda América Latina para ampliar su horizonte en materia de sostenibilidad y posicionarse como una fuerza innovadora ante una revolución tecnológica emergente que "va a dar forma al futuro de la humanidad", según detalló Armelin.

La adopción de la computación cuántica podría masificarse en un plazo de cinco a diez años. Sin embargo, desde NTT Data destacan que es importante comenzar a explorarla; en especial, las organizaciones con uso intensivo de datos o que necesitan simular escenarios complejos del mundo real para generar ventajas competitivas estructurales tempranas, tanto en términos de conocimiento de la tecnología como en la detección de casos de uso o el desarrollo de habilidades de las personas.

"Es probable que veamos avances disruptivos e imprevistos en los próximos años y las empresas pioneras en adoptar la computación cuántica tienen mayores posibilidades de obtener ventajas competitivas significativas y duraderas, estableciendo un umbral alto para los competidores que ingresen más tarde al campo", concluyó el responsable de Data & Analytics de la consultora.