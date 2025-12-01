Se despiden las contraseñas: Gmail cambia para siempre, ¿qué tendrás que hacer desde ahora para entrar a tu cuenta?

Hace algunos meses, Google presentó las " passkeys " como alternativa a las contraseñas tradicionales para sus usuarios. Ahora, la empresa informa que estas passkeys se establecerán como la opción de inicio de sesión principal , de acuerdo a lo publicado por Wired.

Razones por las que las passkeys son más seguras

Al entrar a tu cuenta de Google, se te pedirá crear y usar una passkey en lugar de la combinación de correo electrónico y contraseña. Por defecto, Google habilitará la opción de " saltarse la contraseña cuando sea posible “. Si no quieres prescindir de tu contraseña, puedes desactivar esta función.

Aunque las contraseñas son ampliamente usadas en plataformas digitales, poseen vulnerabilidades de seguridad. Pueden ser adivinadas, robadas, y dado que muchos reutilizan la misma contraseña en diversas cuentas, esto puede facilitar ataques masivos. Las passkeys, en cambio, usan claves criptográficas guardadas en dispositivos, reduciendo el riesgo de ataques de suplantación y phishing.

Aunque Google no ha proporcionado cifras sobre el uso de las passkeys, indicaron en una publicación de su blog que los usuarios las están usando en plataformas populares como YouTube, Google Maps y otros. Empresas como Apple, Microsoft, eBay, Uber y próximamente WhatsApp, también están integrando esta tecnología.

¿El fin de las contraseñas?

" Empezamos a trabajar en eliminar contraseñas hace más de una década. Estamos emocionados de avanzar con las passkeys y de la positiva respuesta de los usuarios que han adoptado este cambio “, mencionó Christiaan Brand, responsable de identidad y seguridad en Google.

El mundo está muy acostumbrado a las contraseñas, y aunque Google tiene una gran influencia, no puede cambiar esto de inmediato. Sin embargo, está usando su posición para impulsar sutilmente a los usuarios hacia las passkeys, un impulso que probablemente aumentará con el tiempo.