Este es el trabajo más fácil del mundo y te deja ganar un sueldo extra en dólares

Lo bueno de vivir en tiempos de Internet es que existen un sinfín de maneras de ganar dinero haciendo actividades de todo tipo. Desde grabar videos a ver anuncios, las posibilidades a día de hoy no tienen límites cuando se trata de conseguir un ingreso extra . Y existe una actividad que destaca sobre el resto por su simpleza: responder encuestas.

Esta modalidad para conseguir ingresos extra existe incluso desde antes de la llegada de la red , pero con su establecimiento se volvió algo accesible para prácticamente cualquier persona.

WhatsApp para Windows: las claves que tenés que saber sobre la nueva aplicación



Telecom busca empleados en Argentina: cómo postularse y qué requisitos piden



Y la crisis económica que se vive en Argentina llevó a que las opciones para ganar dinero adicional al sueldo se vuelvan vitales en algunos casos -y mucho más si dichos ingresos son en dólares u otra moneda extranjera- .

Con todo esto en mente, a continuación traemos 10 sitios de encuestas que más se usan en Argentina, así como también el detalle sobre sus medios de pago y las recomendaciones para utilizarlos correctamente.

Lifepoints

En Lifepoints realizan estudios de consumo centrados en los gustos de la gente mediante la opinión de sus encuestados sobre diferentes productos y servicios . Por cada encuesta completada, se reciben puntos que pueden ser canjeados por dinero real a través de PayPal o tarjetas de regalo.



Muchos de los sitios pagan con tarjetas de regalo de Amazon.

Opiniolandia

Opiniolandia es un portal disponible solamente para Argentina que entrega tarjetas de Amazon y de otras tiendas online para quienes respondan encuestas que varían en su contenido .

Myiyo

Myiyo es una plataforma que entrega dinero de forma directa a sus usuarios luego de responder una encuesta de opinión sobre clientes específicos. Los pagos se hacen en euros por medio de un sistema de puntos (cada 1000 puntos es 1 euro y se entrega recién a los 20.000 puntos) y por medio de PayPal.

FIFA 23: revelaron los héroes FUT de la nueva edición, ¿cuándo sale y cuánto cuesta el juego de fútbol?



Netflix: las 5 mejores películas y series para ver con los chicos el Día del Niño



YouGov

YouGov permite ganar dinero respondiendo encuestas de temáticas específicas, entre las cuales se encuentra política, salud, consumo, entretenimiento, entre otros. Para poder cobrar los premios, se deben acumular 3000 puntos y seleccionar entre PayPal, Amazon Gift Card u otras tarjetas regalo.



Greenpanthera

Greenpanthera entrega u$s 5 a sus usuarios la primera vez que entra, mientras que su sistema de recompensas se centra más en recomendar el sitio que en hacer las encuestas (se recibe el 10% de las ganancias que hacen quienes ingresaron con el link recomendado) . Al mismo tiempo, se reciben recompensas por comprar en las tiendas asociadas con el portal.

The Panel Station

En The Panel Station se puede participar periódicamente de encuestas a cambio de regalos o dinero en efectivo. También se entregan premios especiales a quienes recomiendan el sitio a sus contactos.

iSurveyworld

El portal iSurveyworld se destaca por pagar en dólares y aceptar usuarios de Argentina. Mientras que el número de encuestas es relativamente bajo, los valor de cada una la vuelven una opción interesante. Solamente por registrarse otorgan u$s 5 y la remuneración por cada encuesta respondida oscila entre los u$s 0,50 y u$s 2.

Surveypago

Surveypago es una empresa que se dedica a encuestar sobre productos, servicios, sitios web, programas de televisión, revistas y anuncios, entre varios otros temas. Por cada cuestionario que se completa, el portal entrega hasta u$s 3,25 . El pago se hace en tarjetas de regalo o mediante PayPal.

Toluna

Toluna es un portal que se denomina como la mayor comunidad de respondedores de encuestas en el mundo. Cuenta con un gran número de consultar y medios de pago que varían entre PayPal, recargas para el celular y tarjetas de regalo de distintas marcas y rubros.

Livra Argentina

Por último está Livra Argentina, una compañía de encuestas del grupo Ipsos que paga con puntos por llenar cuestionarios online. Los puntos pueden ser canjeados por dinero en efectivo, tarjetas de regalo o tickets para los distintos sorteos.

el trabajo más fácil del mundo: cómo cobrar las tarjetas de regalo de amazon

Con todo esto en mente, la pregunta que surge es cómo se puede hacer para cobrar las tarjetas de regalo de Amazon que utilizan muchos de estos sitios para dar las recompensas.

Esto se puede hacer de varias maneras, la más común siendo por medio de una venta en Mercado Libre -se venden a aproximadamente $ 380 por cada dólar dentro de la tarjeta-.