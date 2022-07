Dólar blue: ¿cómo recibir la divisa sin comisiones ni impuestos?

Con el cierre del dólar blue a $307,00 para la compra y $317,00 para la venta este miércoles 1 de julio, algunas personas que trabajan en el exterior se preguntaron cómo pueden cobrar en dólares en la Argentina sin que les cobren comisiones e impuestos.

Actualmente, hay una nueva resolución del Banco Central que les deja tener hasta u$s 100 -u$s 12.000 anuales- que entran sin obligación de liquidarlos en el mercado local.

Sin embargo, una tik toker que trabaja desde Argentina y recibe dólares desde el exterior, contó una nueva forma de cobrar la divisa estadounidense sin comisiones y al valor del dólar blue.

La usuaria @yamil.nwr contó: "Cuándo empecé a trabajar freelance recibía mi plata en Paypal y luego la extraía de diferentes maneras, el tema es que el sistema recibe un montón de comisiones, en enero descubrí Traund, recibís el 100% del dinero sin comisiones y llega al valor del dólar blue".

¿Qué es Traund?

Traund es una plataforma de economía colaborativa en la que las personas y negocios se ayudan mutuamente a enviar dinero por todo el mundo sin comisiones. Según la página oficial "el algoritmo busca el mejor medio para que puedas enviar tu dinero mediante un análisis entre redes de criptomonedas, coincidencias entre transferencias y otros".

¿Cómo funciona Traund?

Las personas que decidan usar este método tendrán ayuda de un agente para realizar la transferencia por uno de los métodos de pago disponibles.

Luego, Traund se encarga de hacer llegar el dinero a la cuenta en el país de destino de la manera más eficiente.

La transferencia puede tomar hasta 12 horas en completarse, pero normalmente demora entre 2 y 4 horas.

¿Cómo transferir dinero a través de Traund?

Ingresar a Traund.com

En la calculadora de la página, elegir la divisa del envío

Seleccionar el país destinatario e introducir el monto a enviar

Luego verás el tipo de cambio y hasta cuánto recibirá la persona

Luego, hacer clic en "transferir ahora"

Colocar email

Completar datos del destinatario

Entrar a la cuenta del banco desde el Home Banking y enviar dinero a la dirección que aparezca.

Una vez hecho el envio, hacer captura de pantalla, confirmarás el pago adjuntando la imagen.





¿Hasta cuánto dinero se puede transferir?

Según la página oficial los límites varían pero generalmente van desde un monto mínimo de u$s 20 y un monto máximo de u$s 5000 (o su equivalente en la moneda seleccionada). Adicional al mes, podrás hacer transferencias como máximo por un valor de u$s 5000 (o equivalente).